Sonnés, les Bucks se demandent comment se relancer

« Écoutez, si une équipe peut revenir d’un 3-1, c’est celle-ci. C’est clairement loin d’être fini. » À l’issue de la rencontre, Kevin Porter Jr. est l’un des rares à afficher une telle conviction côté Bucks. Car l’ambiance est plutôt à la morosité collective après une soirée difficile face aux Pacers à plusieurs niveaux.

Les premières déclarations vont logiquement en direction de Damian Lillard, dont la possible rupture du tendon d’Achille après quelques minutes de jeu, marque beaucoup les esprits. Et puis il y a surtout cette défaite, cette lourde défaite, la troisième concédée dans cette série qui plonge l’équipe locale au bord du précipice.

Cette nuit, les hommes de Doc Rivers ont été impuissants face à la force de frappe offensive d’en face. « On ne peut pas laisser une équipe shooter à 60% aux tirs et à 46% à 3-points. Peu importe qui est sur le terrain. On peut (aussi) être une meilleure équipe en attaque. C’était dur à regarder par rapport à ce qu’il s’est passé (Lillard), mais ces choses ne peuvent pas arriver non plus », s’agace le coach dont la formation a paru dépassée défensivement.

Un meilleur spacing voulu

La blessure de Damian Lillard devrait induire de réajuster son cinq. Doc Rivers dit avoir « confiance en tous les gars », mais au regard de la série, Kevin Porter Jr. ferait un candidat naturel pour récupérer une place dans le cinq. « On doit trouver la bonne rotation pour ce groupe », note le coach, insistant sur le fait de générer un « meilleur spacing », tout en respectant « un meilleur plan défensif ».

Mettant en avant la résilience de son groupe, le technicien rappelle une évidence : « On a un joueur exceptionnel avec Giannis (Antetokounmpo), on va jouer autour de lui. On va adapter le système autour de lui. » Une nécessité au regard de cette série au cours de laquelle le Grec tourne à 34 points de moyenne, mais reçoit globalement peu de soutien.

Après avoir pris feu lors du match précédent, Gary Trent Jr. n’a ainsi pas du tout confirmé cette nuit (6 points). Kevin Porter Jr. et Bobby Portis ont été les rares à apporter quelque chose du banc, tandis que les autres titulaires n’ont quasiment pas pesé. « On doit rester fidèles à nos principes, à notre plan de jeu. Je sais que nos coachs ont de bonnes ressources pour nous élaborer un bon plan de jeu de sorte qu’on soit les meilleurs possibles », espère Bobby Portis.

Les Bucks n’ont plus vraiment le choix de l’être lors de ce déplacement dans l’Indiana. En cas de défaite mardi, ce sera une élimination précoce susceptible de générer une intersaison mouvementée à Milwaukee.