Alors que Nuggets et Clippers sont bien partis pour aller jusqu’au Game 7, le Thunder, lui, attend déjà la suite. En s’imposant cette nuit à Memphis, les joueurs de l’Oklahoma ont balayé les Grizzlies pour se qualifier au second tour. Exactement comme l’an dernier quand ils avaient « sweepé » les Pelicans.

S’ouvre ainsi pour la meilleure équipe de la ligue une nouvelle séquence de plusieurs jours sans jouer. Si l’autre série allait bien jusqu’à une confrontation finale, celle-ci aurait lieu le samedi 3 mai. Le Thunder pourrait donc disposer d’une bonne semaine avant de retrouver les parquets…

Shai Gilgeous-Alexander n’est ainsi pas certain des effets de cette période. « Cela peut ajouter un peu de rouille ou un peu de fraîcheur. Ça va être important de trouver un équilibre entre les deux. On dit toujours que le temps entre les matchs sont des jours qu’on doit ‘gagner’ en playoffs. On va essayer de gérer ce prochain petit break. Et essayer d’être une meilleure équipe que nous ne l’étions ce soir, et dans cette série », se projette le leader de l’équipe.

La saison passée, le club d’Oklahoma Cirt avait plutôt bénéficié du facteur fraîcheur. Après huit jours de latence entre les deux tours, le Thunder l’avait largement remporté lors du Game 1 face aux Mavs. La suite s’était moins bien déroulée avec une élimination en six rencontres.

Le Thunder commence à s’y habituer

« On ne choisit pas comment les séries se déroulent. On a donné le meilleur de nous-mêmes et laissé les résultats être ce qu’ils sont. Mais c’est positif, physiquement évidemment, pour récupérer. Les gars font face à des petites choses ici ou là. Cela donne plus de temps de préparation. On a très bien géré ça à la fin de la saison régulière pour se préparer à jouer au démarrage de cette série. On doit reproduire ça cette semaine en attendant que l’autre série se termine », note Mark Daigneault.

Le coach, qui dit tout son « respect » aux Grizzlies pour leur dernière bataille, rappelle que son équipe commence à s’habituer à ces séquences sans jeu. Comme l’an dernier, il leur a fallu attendre une semaine après la fin de cette saison avant de démarrer les playoffs en raison des manches de play-in.

« On a progressé par rapport à l’année dernière sur le déroulement des choses. Mais on a fait du bon boulot pour se préparer », termine le coach qui va encore avoir du temps devant lui pour analyser son potentiel adversaire.