Sans Jimmy Butler, Stephen Curry écœure les Rockets !

Sans Jimmy Butler, finalement forfait, les Warriors effectuent deux changements dans leur cinq de départ. Jonathan Kuminga (7 points) remplace Jimmy Butler et Quinten Post (2 points, 12 rebonds) remplace Moses Moody pour donner plus d’espace. C’est Fred VanVleet (17 points, 5/14 aux tirs) qui lance toutefois les hostilités. Alors qu’il était à 8.5 points de moyenne lors des deux premiers matchs, le meneur des Rockets prend le dessus sur Stephen Curry et marque les neuf premiers points de son équipe (9-7).

Agressive, la défense de Golden State force toutefois cinq pertes de balles des Rockets et les entrées incisives de Moses Moody (7 points), de Buddy Hield (17 points) et de Kevon Looney leur permettent de prendre l’avantage. Il faut un tir primé de Jalen Green (9 points, 4/11 aux tirs, 6 rebonds, 5 passes) juste avant le buzzer pour donner trois points d’avance à Houston (22-19).

La défense de Houston monte en pression

Les hommes d’Ime Udoka ne lâchent pas Stephen Curry d’une semelle et l’attaque des Warriors est au point mort. Ils marquent 4 points en huit minutes et Houston prend 13 points d’avance sur un 3-points de Jabari Smith Jr. (35-22). Steve Kerr sort alors le « hack-a-Steven Adams » pour couper le rythme des Rockets.

Dans le même temps, Stephen Curry marque onze points de suite en allant chercher des tirs à mi-distance et Golden State se ressaisit (44-37). Buddy Hield vient alors seconder un Curry au four et au moulin pour permettre aux Warriors de terminer la mi-temps sur un 9-0 (49-46).

Stephen Curry contre le reste du monde

Malgré un Draymond Green (7 points, 8 rebonds, 4 passes) en surrégime qui écope d’une faute technique logique, Stephen Curry et un Jonathan Kuminga agressif vers le cercle lancent un 9-0 qui donne l’avantage aux Warriors (57-56). Les Rockets stoppent l’hémorragie grâce à leur défense et au toucher d’Alperen Sengun (15 points, 11 rebonds), mais ce diable de Stephen Curry est intenable. Il dissèque les deux ou trois Rockets qui sont sur lui sur chaque possession pour assurer la marque.

Houston ne panique pourtant pas Jabari Smith Jr. (12 points), Jalen Green et Amen Thompson (11 points, 5/16 aux tirs) vont chercher des paniers près du cercle et alors que Stephen Curry et Draymond Green soufflent sur le banc, les Rockets reprennent l’ascendant avec le dernier quart temps (71-69).

Les deux équipes se rendent alors coup pour coup. Deux tirs primés de Curry et Moody répondent à deux banderilles de Dillon Brooks (13 points) et Jabari Smith (77-77). Le chassé croisé continue de plus belle. Alors que les Rockets trappent Curry, Brandin Podziemski et Gary Payton II font payer la défense adverse, mais en face, c’est un 3-points de Dillon Brooks qui garde Houston au contact (87-86).

Green bâche Brooks !

Les Warriors prennent alors les choses en mains. Toute l’attention demandée par Curry offre un 3-points et un dunk à Gary Payton II (16 points), alors que dans le même temps Draymond Green contre Dillon Brooks et provoque sa sixième faute. Alors que le Chase Center pousse, Golden State enchaine par un stop défensif suivi d’un 3-points de Curry pour terminer un 10-2 qui leur donne neuf points d’avance avec moins de trois minutes à jouer (97-88) !

Malgré un dernier assaut de Houston, les Warriors confirment leur victoire du Game 1 pour conserver l’avantage dans la série. Les Rockets devront aller chercher le Game 4 dans la nuit de lundi à mardi pour ne pas rentrer dans le Texas au bord de l’élimination.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Stephen Curry et Draymond Green monstrueux. Les deux piliers de Golden State ont mené leur équipe à la victoire à leur propre façon. Face à une défense focalisée sur lui, Stephen Curry a trop cherché le tir à 3-points en premier quart temps, avant de changer son fusil d’épaule. Lors des trois quart-temps suivants, il a disséqué la défense des Rockets avec aisance pour finir avec 36 points à 12/23 aux tirs mais aussi 9 passes décisives pour faire briller ses coéquipiers. Draymond Green quant à lui a contrôlé le match par sa défense. Il a limité Alperen Sengun à 7/18 aux tirs et collectivement les Rockets ont fini à 19/48 dans la raquette, permettant à Golden State de remporter la bataille de l’intérieur.

– Sans Jimmy Butler, les Warriors sont passés au plan B. Steve Kerr avait annoncé un « plan B » en cas d’indisponibilité de Jimmy Butler. En première mi-temps, ce plan B a peiné, en particulier Jonathan Kuminga et Quinten Post, tous deux insérés dans le cinq de départ. Seul Buddy Hield est venu seconder Stephen Curry. En deuxième mi-temps, tout a changé : Kuminga est allé chercher des paniers près du cercle, Post a musclé son jeu pour aller chercher des rebonds mais c’est le duo Payton II – Podziemski qui a fait la différence en dernier quart-temps. Face aux prises à deux de la défense de Houston sur Stephen Curry, les deux joueurs ont été agressifs et efficaces. Payton a marqué 11 de ses 16 points lors des sept dernières minutes, alors que « Podz » a marqué cinq points importants dans les trois dernières minutes.

– Le comité des Rockets n’a pas tenu le choc. Houston a pris 13 points d’avance en deuxième quart-temps. Les huit joueurs qui sont entrés sur le terrain ont chacun marqué entre 8 et 17 points, mais il leur a manqué l’explosion de Jalen Green comme lors du Game 2 pour tenir tête aux Warriors. La défense des Rockets avait limité les Warriors à 69 points à 40% de réussite aux tirs, mais elle a complètement explosé en dernier quart temps. Golden State a marqué 35 points à 57% en dernier quart temps pour gagner la période de 13. Houston devra trouver une solution pour limiter l’espace trouvé par les Warriors pour finir le match.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.