Karl-Anthony Towns retrouve le sourire

L’attaque des Knicks s’était grippée dans le Game 2, avec un Jalen Brunson qui avait tendance à trop porter le ballon. Conséquence directe : Karl-Anthony Towns était moins impliqué offensivement, ce qui n’est pas bon signe pour New York. Les joueurs de Tom Thibodeau avaient besoin de retrouver un mouvement du ballon plus fluide.

Ils l’ont fait à Detroit, dans ce Game 3, et Karl-Anthony Towns a signé son meilleur match de la série. Cela ne peut pas être une coïncidence. « Je le pense », confirme Josh Hart. « On savait qu’il allait être agressif. Il l’a été très vite », commente JB Bickerstaff.

En effet, l’ancien joueur de Minnesota a rapidement trouvé des positions à 3-pts. Après le premier quart-temps, il avait déjà inscrit trois paniers primés et 11 points, soit un de plus que lors de l’intégralité du Game 2 (10 points).

Il a avalé les espaces laissés par la défense

Ce qui marque aussi, c’est la vitesse des tirs pris par « KAT ». La majorité des shoots qu’il a marqués l’ont été dans la première partie des possessions, en profitant notamment d’un Jalen Duren qui a eu du mal à le suivre, à monter sur lui en transition.

« On le cherche dans ces situations, quand on remonte le ballon et qu’il peut mettre des shoots ou attaquer », analyse Josh Hart. « On a trouvé un moyen, en transition, pour que j’ai de bons tirs », poursuit Karl-Anthony Towns. « J’ai été capable d’en profiter et de me lancer dans la soirée. Merci à Jalen Brunson et Hart qui m’ont servi. »

Puis quand Jalen Duren ou un autre défenseur le collait fortement, le All-Star a fait le choix de pénétrer. Malin et efficace, avec 31 points à 10/18 au shoot dont 4/8 à 3-pts et 7/7 aux lancers-francs, il a été très propre.

« Il a vu ça toute la saison. Il est à l’aise pour jouer à l’intérieur ou à l’extérieur. Un petit monte sur lui, il va poste-bas ; un grand est sur lui, il l’écarte du panier », analyse Tom Thibodeau. « On peut lui offrir des catch-and-shoot, faire du pick-and-roll. On peut faire des choses différentes avec lui. Il faut simplement s’en rendre compte et joue sur lui. »

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 ☆ MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 ☆ MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 ☆ MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 ☆ MIN 62 33 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 ☆ NYK 72 35 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.