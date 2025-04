Jalen Brunson et le collectif grippé des Knicks

Alors que la série s’est envolée vers Detroit pour les deux prochains matches, les Knicks peuvent être inquiets. Déjà parce que les Pistons sont au niveau et ont très bien négocié ces deux rencontres au Madison Square Garden. Ensuite parce que Jalen Brunson et ses coéquipiers ont perdu l’avantage du terrain à l’issue du Game 2. Le passage des Pistons à New York aurait pu être parfait si les Knicks n’avaient pas passé un 21-0 fatal dans le dernier quart-temps du Game 1.

Ce temps fort est sans doute le meilleur moment des joueurs de Tom Thibodeau après 96 minutes de jeu. Le plus abouti collectivement, avec onze passes décisives dans ce seul quatrième quart-temps. Car pour le reste, le ballon a du mal à circuler, avec seulement 30 passes décisives dans les sept autres quart-temps.

« Il faut prendre chaque possession à la fois et essayer de trouver la meilleure action possible. C’est dur car il n’y a qu’un ballon et on a beaucoup de bons joueurs. C’est mon travail », analyse Jalen Brunson. « Je ne vais pas pointer du doigt untel ou untel ou dire ce que chacun doit faire. C’est à moi de mettre les choses en place. »

Un manque de rythme

La star de New York glisse aussi que les joueurs vont en parler pour trouver les solutions et relancer le collectif. C’est nécessaire puisqu’avec 254 passes de moyenne effectuées dans ces deux matches, les Knicks sont loin de leur niveau de la saison régulière, fixé à 281 passes. Jalen Brunson est particulièrement gourmand (27 shoots par match), en ayant plus le ballon dans les mains : son « usage rate » (pourcentage de possessions qu’un joueur utilise) est montré à 36% face aux Pistons, contre 29% en saison régulière.

Ainsi, un Karl-Anthony Towns est effacé, avec seulement 10 points dans la défaite du Game 2. Et comme Jalen Brunson, malgré ses pénétrations et ses dribbles, n’a pas toujours eu les coups de sifflet, l’attaque s’est grippée. Sans un intérieur plus impliqué ni plus de mouvements, et vu la solidité de Detroit, New York aura du mal à remporter cette série.

« Cela est dû au fait qu’on joue plus lentement », juge Josh Hart. « Quand on joue vite, c’est dur pour l’adversaire de suivre. On a beaucoup d’armes et en jouant vite, on peut provoquer des erreurs de la part de la défense. Quand on est statique, ça devient plus dur. Plus compliqué aussi d’attaquer le cercle, de faire certaines choses. On joue un peu trop lentement. »

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 ☆ NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 ☆ NYK 65 35 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.