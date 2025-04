Will Barton raccroche à 34 ans

On ne devrait pas revoir Will Barton en NBA. Exilé sans grand succès ces derniers mois en Chine et à Porto Rico, l’ailier a annoncé mercredi dans un épisode de son podcast NoKutKards qu’il mettait un terme à sa carrière professionnelle. Passé notamment par les Nuggets, où il s’était imposé comme un solide joueur de complément, Barton n’avait plus foulé les parquets NBA depuis le 9 avril 2023 et un dernier match disputé sous les couleurs des Raptors.

Drafté au deuxième tour en 2012 par les Blazers, Barton avait su se faire sa place ensuite à Denver, qui l’avait récupéré dans un échange à la deadline 2015. Le natif de Baltimore était capable de sérieux coups de chaud offensifs, avec neuf matchs à 30 points et plus en carrière. Barton avait terminé à deux reprises quatrième du vote pour le meilleur sixième homme de l’année (2016, 2018). Les Nuggets l’avaient finalement sacrifié pour récupérer Kentavious Caldwell-Pope aux Wizards… et décrocher le titre quelques mois plus tard lors de la saison 2022-2023.

« Je me souviens que lorsque je suis rentré de Chine, j’ai passé les deux premiers mois dans ma chambre » a raconté Barton. « Pas d’entraînement, pas de basket, pas de séance de physique, rien. Et je passais la journée assis, à réfléchir. C’est la première fois de ma vie où je me suis senti à l’aise à l’idée de ne pas me réveiller le matin et aller m’entraîner. C’est là que j’ai compris que je n’avais plus la même motivation, la même passion et qu’il était temps d’arrêter. »

Des épisodes dépressifs en fin de carrière

Dans son podcast, Will Barton évoque également la difficulté de redonner un second souffle à sa carrière après ne pas avoir pu trouver un contrat pour la saison 2023-2024. Passé brièvement par la Russie où il ne joua finalement pas un seul match avec le CSKA Moscou, puis par l’Espagne (Grenade pour trois matchs), Porto Rico et la Chine, le joueur de 34 ans n’a pas su trouver sa place à l’étranger, loin des siens, et en a souffert psychologiquement. « J’étais à Porto Rico, complètement déprimé, je ne m’amusais plus, je n’appréciais plus cette voie et les efforts à faire. Je me réveillais sans en avoir vraiment envie. Je détestais aller m’entraîner, je voulais juste jouer les matchs mais je ne jouais pas le jeu. »

Démotivé, « hors de forme » comme il l’a lui-même avoué, Will Barton n’a plus le coeur à tenter un come-back en NBA. Il souhaite toutefois rester dans le monde du basket, soit en donnant de sa voix comme podcasteur ou commentateur, soit dans le coaching.

Will Barton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 73 12 38.2 13.8 76.9 0.5 1.5 2.0 0.8 0.8 0.5 0.8 0.1 4.0 2013-14 POR 41 9 41.7 30.3 81.3 0.4 1.4 1.8 0.8 0.8 0.2 0.4 0.2 4.1 2014-15 * All Teams 58 17 42.5 27.1 78.7 0.5 2.3 2.8 1.4 1.2 0.8 1.1 0.3 6.8 2014-15 * POR 30 10 38.0 22.2 66.7 0.1 1.0 1.1 0.9 0.7 0.5 0.6 0.1 3.0 2014-15 * DEN 28 24 44.3 28.4 81.0 0.8 3.8 4.6 1.9 1.8 1.2 1.6 0.5 11.0 2015-16 DEN 82 29 43.2 34.5 80.6 0.7 5.1 5.8 2.5 1.8 0.9 1.7 0.5 14.4 2016-17 DEN 60 28 44.3 37.0 75.3 1.0 3.4 4.3 3.4 1.8 0.8 1.6 0.5 13.7 2017-18 DEN 81 33 45.2 37.0 80.5 0.9 4.2 5.1 4.1 2.1 1.0 1.8 0.6 15.7 2018-19 DEN 43 28 40.2 34.2 77.0 0.7 3.9 4.6 2.9 1.9 0.4 1.5 0.5 11.5 2019-20 DEN 58 33 45.0 37.5 76.7 1.3 5.0 6.3 3.7 2.1 1.1 1.5 0.5 15.1 2020-21 DEN 56 31 42.6 38.1 78.5 0.7 3.3 4.0 3.2 1.7 0.9 1.7 0.4 12.7 2021-22 DEN 71 32 43.8 36.5 80.3 0.6 4.2 4.8 3.9 1.6 0.8 1.8 0.4 14.7 2022-23 WAS 9 24 39.7 40.6 88.9 0.3 2.4 2.8 2.3 1.4 0.8 1.2 0.2 8.8 Total 632 26 43.3 35.5 78.8 0.7 3.5 4.2 2.7 1.6 0.8 1.4 0.4 11.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.