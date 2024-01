Will Barton file en Russie

Depuis la guerre en Ukraine et l’emprisonnement de Brittney Griner, il était conseillé aux basketteurs américains d’éviter la Russie. De fait, ils étaient très, très peu à y avoir signé depuis deux ans.

C’est donc avec surprise qu’on vient d’apprendre que Will Barton s’était engagé avec le CSKA Moscou !

L’ancien ailier des Blazers et des Nuggets, qui a disputé 679 rencontres en NBA, pour 11.2 points, 4.1 rebonds et 2.7 passes décisives de moyenne, est donc une grosse prise pour le club moscovite, où il va rejoindre ses compatriotes Casper Ware et Melo Trimble, ainsi que les Français Amath M’baye et Livio Jean-Charles.

« Tout d’abord, je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de jouer pour cette équipe » explique le joueur de 33 ans dans un communiqué. « Je n’ai entendu que de bonnes choses sur le club et les supporters. Je suis très heureux d’avoir la chance de rencontrer mes coéquipiers, les entraîneurs, les supporters, l’organisation et les gens merveilleux de Moscou. Je suis prêt à investir beaucoup de temps et à faire beaucoup d’efforts pour me battre et gagner au plus haut niveau. J’ai hâte de venir et de commencer à travailler ».

Après avoir fini la saison dernière à Toronto, Will Barton n’avait pas trouvé de place en NBA cette saison. Au CSKA Moscou, il devra se contenter du championnat russe car le club est toujours écarté de l’Euroleague.