Will Barton et Darius Bazley filent en Chine

Des nouvelles de Will Barton, qu’on avait laissé dernièrement en Espagne puis à Porto Rico, où il a passé la dernière saison. Ainsi, on apprend qu’il rebondit en Chine, du côté des Guangdong Southern Tigers, qui comptent parmi les meilleurs clubs du pays.

Ancien joueur des Blazers, des Nuggets, des Wizards et des Raptors, l’arrière/ailier de 33 ans affiche 11.2 points, 4.1 rebonds et 2.7 passes de moyenne en onze saisons NBA. Il n’a plus évolué dans la Grande Ligue depuis plus d’un an et, en 2023–24, il s’est surtout illustré à Porto Rico, au sein de l’effectif des Cangrejeros de Santurce (17.1 points, 4.0 rebonds, 4.0 passes).

Dans le championnat chinois, Will Barton évoluera notamment aux côtés de Darius Bazley, qui a lui aussi accepté de rejoindre les Guangdong Southern Tigers.

Brièvement passé par les Sixers puis le Jazz la saison dernière (pour 5.3 points et 3.1 rebonds de moyenne), l’intérieur de 24 ans, seulement, va tenter de retrouver de la confiance en Asie, peinant dernièrement à retrouver son meilleur niveau de 2020–21 (13.7 points et 7.2 rebonds avec le Thunder).

Will Barton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 73 12 38.2 13.8 76.9 0.5 1.5 2.0 0.8 0.8 0.5 0.8 0.1 4.0 2013-14 POR 41 9 41.7 30.3 81.3 0.4 1.4 1.8 0.8 0.8 0.2 0.4 0.2 4.1 2014-15 * All Teams 58 17 42.5 27.1 78.7 0.5 2.3 2.8 1.4 1.2 0.8 1.1 0.3 6.8 2014-15 * POR 30 10 38.0 22.2 66.7 0.1 1.0 1.1 0.9 0.7 0.5 0.6 0.1 3.0 2014-15 * DEN 28 24 44.3 28.4 81.0 0.8 3.8 4.6 1.9 1.8 1.2 1.6 0.5 11.0 2015-16 DEN 82 29 43.2 34.5 80.6 0.7 5.1 5.8 2.5 1.8 0.9 1.7 0.5 14.4 2016-17 DEN 60 28 44.3 37.0 75.3 1.0 3.4 4.3 3.4 1.8 0.8 1.6 0.5 13.7 2017-18 DEN 81 33 45.2 37.0 80.5 0.9 4.2 5.1 4.1 2.1 1.0 1.8 0.6 15.7 2018-19 DEN 43 28 40.2 34.2 77.0 0.7 3.9 4.6 2.9 1.9 0.4 1.5 0.5 11.5 2019-20 DEN 58 33 45.0 37.5 76.7 1.3 5.0 6.3 3.7 2.1 1.1 1.5 0.5 15.1 2020-21 DEN 56 31 42.6 38.1 78.5 0.7 3.3 4.0 3.2 1.7 0.9 1.7 0.4 12.7 2021-22 DEN 71 32 43.8 36.5 80.3 0.6 4.2 4.8 3.9 1.6 0.8 1.8 0.4 14.7 2022-23 WAS 9 24 39.7 40.6 88.9 0.3 2.4 2.8 2.3 1.4 0.8 1.2 0.2 8.8 Total 632 26 43.3 35.5 78.8 0.7 3.5 4.2 2.7 1.6 0.8 1.4 0.4 11.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Darius Bazley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 OKC 61 19 39.4 34.8 69.4 0.5 3.5 4.0 0.7 0.9 0.4 0.7 0.7 5.6 2020-21 OKC 55 31 39.6 29.0 70.2 0.9 6.3 7.2 1.8 1.1 0.5 2.2 0.5 13.7 2021-22 OKC 69 28 42.2 29.7 68.8 1.0 5.3 6.3 1.4 1.0 0.8 1.3 1.0 10.8 2022-23 * All Teams 43 14 45.4 37.7 54.3 0.8 2.4 3.2 0.9 1.0 0.5 0.6 0.8 5.2 2022-23 * OKC 36 15 44.9 40.0 55.4 0.8 2.6 3.4 0.9 1.0 0.5 0.6 0.8 5.4 2022-23 * PHX 7 9 48.0 25.0 40.0 0.7 1.6 2.3 0.9 1.3 0.4 0.7 0.7 4.0 2023-24 * All Teams 9 17 60.0 25.0 83.3 0.9 2.2 3.1 0.8 0.3 0.7 0.9 0.8 5.3 2023-24 * UTH 6 24 62.1 25.0 83.3 1.3 3.2 4.5 0.8 0.5 1.0 1.2 1.2 8.0 2023-24 * PHL 3 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.7 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 Total 237 23 41.4 30.9 67.7 0.8 4.4 5.3 1.2 1.0 0.6 1.2 0.8 8.9

