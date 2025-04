Bol Bol sanctionné pour être resté à l’écart d’une altercation ?

On en apprend un peu plus sur le climat en interne chez les Suns au cœur de leur saison fiasco. Selon Chris Haynes, qui a précédemment révélé que Bradley Beal n’a pas du tout apprécié l’idée de devenir le Jrue Holiday des Suns, un autre incident est survenu autour de Bol Bol.

Alors qu’il venait de faire une entrée marquante dans les rotations des Suns en février, l’intérieur a disparu de la circulation aussi soudainement. En cause, selon l’insider, le comportement du natif de Khartoum lors du déplacement des Suns à Houston le 12 mars.

Ce soir-là, une altercation survient entre son coéquipier Mason Plumlee et Steven Adams. Les deux hommes ont fini au sol, générant la mêlée habituelle avec les joueurs et assistants des deux camps. Tandis que certains protagonistes intervenaient pour séparer les deux hommes, et que d’autres, comme Kevin Durant, se rapprochaient mollement de la scène, Bol Bol regardait les événements de loin et… préférait convertir un tir sous la cercle.

Bol Bol getting dropped from the Suns rotation for the season by Coach Bud for not having Plumlee’s back in the Adams scuffle is hilarious https://t.co/OQ7F1Lu584 pic.twitter.com/DKvQqexEpA — Steven Adams Stats (@funakistats) April 19, 2025

L’intérieur donnait alors le sentiment de ne pas du tout être concerné. Cette nonchalance serait très mal passée chez Mike Budenholzer, « furieux » lorsqu’il a vu que son géant n’était pas allé défendre son coéquipier. En conséquence, il n’a mobilisé son joueur que 43 secondes le match suivant. Puis sur les 15 matchs restants, l’intérieur n’a fait que cinq brèves apparitions…

Quelles conséquences pour son avenir ?

Interrogé à l’approche de la fin de la saison sur son changement de cap avec l’intérieur, Budenholzer avait simplement mis en avant le retour en bonne santé de Cody Martin, et l’utilisation accrue de Ryan Dunn. « On essaie toujours de donner des opportunités à différents gars, de tester différentes combinaisons. Donc, (Bol) est un peu sorti de la rotation », lâchait-il sans faire référence à l’incident.

Lors de ce match à Houston, Bol Bol était sorti du banc après avoir été titulaire huit fois de suite. Sur une séquence de dix matchs, il avait tout de même tourné à 14.5 points de moyenne à 56% aux tirs, dont 40% de loin, avec 5 rebonds et 2 contres.

« Il a plutôt bien saisi sa chance. Il a fait beaucoup de bons matchs. Collectivement, on n’a pas été à la hauteur de ce qu’on attendait. On essaie toujours de trouver les bons joueurs, les bonnes combinaisons. Bol peut en faire plus, mais c’est le cas pour nous tous », justifiait encore le coach.

À voir si le licenciement de ce dernier peut ouvrir un avenir dans l’Arizona au joueur de 25 ans qui sera « free agent » cet été.

Bol Bol Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 7 12 50.0 44.4 80.0 0.7 2.0 2.7 0.9 1.6 0.3 1.4 0.9 5.7 2020-21 DEN 32 5 43.1 37.5 66.7 0.0 0.8 0.8 0.2 0.4 0.1 0.4 0.3 2.2 2021-22 DEN 14 6 55.6 25.0 40.0 0.3 1.1 1.4 0.4 0.3 0.1 0.3 0.1 2.4 2022-23 ORL 70 22 54.6 26.5 75.9 1.0 4.8 5.8 1.0 1.3 0.4 1.6 1.2 9.1 2023-24 PHX 43 11 61.6 42.3 78.9 0.7 2.4 3.2 0.4 1.0 0.2 0.4 0.6 5.2 2024-25 PHX 36 13 52.5 34.4 76.9 0.6 2.3 2.9 0.6 0.6 0.2 0.6 0.7 6.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.