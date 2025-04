Joue-la comme Jrue Holiday ? Bradley Beal n’a vraiment pas aimé

La saison prochaine, les Suns auront un quatrième coach en quatre ans. Malgré son contrat de 50 millions de dollars sur cinq ans signé l’été dernier, Mike Budenholzer a pris la porte, après Monty Williams et Frank Vogel.

Élu « Coach de l’année » à deux reprises par le passé, à Atlanta (2015) et Milwaukee (2019), l’ancien bras droit de Gregg Popovich n’a jamais réussi à faire fonctionner ce groupe, alors qu’il était si heureux d’entraîner chez lui dans l’Arizona. Et ses relations avec ses trois joueurs majeurs ont visiblement posé problème toute l’année…

On se souvient évidemment de ses altercations avec Kevin Durant, ou du fait qu’il reprochait à Devin Booker de trop parler, notamment lors des temps-morts. Selon Chris Haynes, ça ne passait pas non plus avec Bradley Beal.

Pour faire fonctionner le « Big Three », l’entraîneur aurait ainsi demandé à l’ancien joueur des Wizards de la jouer comme Jrue Holiday, son ancien meneur aux Bucks, d’abord concentré sur les tâches défensives. Une demande qui n’aurait pas du tout plu à l’intéressé, comme le confirme le toujours très bien informé John Gambadoro.

« Ne me manque plus de respect comme ça » aurait ainsi répondu Bradley Beal à la demande de son coach. « Ne me dis plus jamais de jouer comme un autre joueur. »

On comprend d’autant mieux pourquoi Devin Booker a parlé d’une « lente agonie » au sujet de cette campagne 2024/25 dans l’Arizona, tant l’ambiance dans le vestiaire, gangrenée par les différents egos, devait être compliquée.

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.4 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.2 17.1 2014-15 WAS 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31 44.9 38.7 76.7 0.7 2.7 3.4 2.9 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 ☆ WAS 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.5 2.0 1.2 2.6 0.4 22.6 2018-19 ☆ WAS 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.2 6.1 2.2 1.2 3.4 0.4 30.5 2020-21 ☆ WAS 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.1 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36 45.1 30.0 83.3 0.9 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHX 53 33 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 2024-25 PHX 53 32 49.7 38.6 80.3 0.6 2.7 3.3 3.7 2.6 1.1 1.9 0.5 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.