Kevin Durant minimise son geste d’humeur face à Mike Budenholzer

Soirée riche en émotions à Phoenix. Les Suns ont dû signer un improbable comeback face aux Clippers pour l’emporter dans un contexte sportif qui reste très tendu. Tendu comme dans cette scène capturée dans le premier quart-temps entre Kevin Durant et son coach, Mike Budenholzer.

Ce dernier, lors d’un temps-mort, a posé une main sur l’avant-bras de sa star, générant un geste de rejet et d’agacement de la part de Kevin Durant. Le coach compare cette séquence à celle de « vieux amis » habitués à communiquer de la sorte. « Son énergie et sa présence étaient super ce soir. Sur une action en attaque, il voulait quelque chose, je voulais quelque chose, c’est la beauté du basket », minore le technicien.

Discours similaire du côté de Kevin Durant, auteur de 26 de ses 34 points en seconde période. « C’est ce qui se passe quand vous ne connaissez pas les dynamiques d’une relation. Vous voyez quelque chose à la télévision, vous entendez quelque chose puis vous poussez ce récit comme si Bud et moi étions en conflit » dénonce « KD ».

Des « trucs stupides »

L’ailier ne voit rien d’autre que deux « compétiteurs qui veulent que les choses soient faites de la bonne manière. Et parfois, ma façon de faire n’est pas celle voulue par Bud, et vice versa. Et il me permet, comme vétéran de l’équipe, d’exprimer mon opinion. Si on s’en fichait tous les deux, il n’y aurait jamais de choses comme ça. Alors je suis content que le vent va balayer tous ces trucs stupides sous le tapis. »

Selon lui, « les gens de l’extérieur », qui voudraient « attirer l’attention », n’attendraient que ce genre de scène pour sauter sur l’occasion et dire : « Oh, c’est la raison pour laquelle l’équipe ne joue pas bien, à cause de cette chose spécifique. » La plongée actuelle des Suns – 4 victoires en 15 matchs et une 11e place à l’Ouest – ne pourrait de toute façon s’expliquer par ce seul facteur.

Kevin Durant préférerait que les caméras le filment quand lui et son coach essaient de « trouver une solution ensemble. Et qu’on se sourit sur le banc, qu’on se tape sur la poitrine et qu’on se donne de grandes tapes dans la main. J’aimerais qu’ils publient cela sur Instagram et Twitter et qu’ils disent : ‘Wow, c’est ça le leadership’. »