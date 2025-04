Le basket physique du Magic n’intimide pas les Celtics

Boston s’attendait à un vrai duel de match de conférence Est, rugueux et physique, et a été servi. Voilà maintenant les Celtics suspendus aux nouvelles du poignet droit de Jayson Tatum, depuis le Game 1 remporté 103-86 face au Magic.

L’agressivité débordante des Floridiens a ainsi coûté son poignet à JT après une grosse faute de Kentavious Caldwell-Pope et une lourde chute en début de quatrième quart-temps. Le leader des Celtics a pu finir le match et les radios effectuées à l’issue de la rencontre n’ont rien révélé de grave même s’il est listé comme « incertain » pour le Game 2 pour « contusion osseuse » au poignet.

Bienvenue en playoffs

Son coach Joe Mazzulla s’est également montré rassurant après l’entraînement d’hier. « Il a pu faire certaines choses. C’était juste douloureux après le match, ça va un peu mieux aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Il va passer par du travail sur le terrain et on verra à partir de là ».

Dans sa 18e saison en NBA, Al Horford a déploré l’excès d’engagement de KCP sur sa grosse faute, sanctionnée d’une « Flagrant Foul » et qui cause bien des tracas à tout Boston. Néanmoins, le vétéran des Celtics connaît l’intensité des playoffs et voit en cette action un rappel quant au degré d’intensité qu’il va falloir afficher pour aller chercher un deuxième titre.

« Il en a mis un peu trop. C’était beaucoup, et c’était la deuxième ou la troisième fois, KCP en particulier, qu’ils lui rentraient dedans comme ça », a souligné Big Al. « Tout ce que je peux dire, c’est que ce sont les playoffs. Les matchs vont être plus physiques, ça va être plus intense. Et je pense que ce genre d’actions va arriver encore plus d’une fois. Ça te rappelle juste ce que sont les playoffs et l’intensité avec laquelle tu dois jouer. On se bat tous, on joue dur. Il y a un niveau à afficher (…). C’est juste un rappel ».

Payton Pritchard, petit mais costaud

Boston a su hausser son niveau de jeu défensif sur le Game 1 en faisant basculer le match dans le troisième quart-temps grâce à un Jrue Holiday en maître du genre. Pour le Game 2 et pour la suite de la série, les coéquipiers de Payton Pritchard sont déjà prêts à y retourner, loin d’être échaudés par la réputation de durs à cuir des Floridiens, qui l’ont tout de même remporté deux fois sur trois en saison régulière.

« Je ne me sens pas intimidé », a confirmé le nouveau « Sixth Man of the Year« , facteur X du Game 1 avec son 4/6 de loin (19 points en 25 minutes). « J’ai grandi en jouant un basket physique, derrière chez moi avec mes frères et mes amis, comme on l’a tous fait je pense. Peu importe à quel point la faute est dure, on va juste se relever et jouer au basket. C’est clair que c’était une grosse faute sur Jayson Tatum et qu’il a eu une petite chute. Mais ça ne va pas nous arrêter dans ce qu’on essaie d’accomplir. Ça ne va pas nous dévier de notre chemin ».

Reprise des combats ce mercredi soir à Boston à partir de 1h00 du matin.