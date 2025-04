La magie Stephen Curry ne s’éteint jamais

Comme en finale des Jeux olympiques face à la France, Stephen Curry est capable de transformer une grande performance en chef-d’oeuvre. Les Rockets peuvent en témoigner puisqu’ils ont subi un nouveau récital du meneur des Warriors. Que faire lorsque le meneur All-Star a la main chaude comme ça ? Que faire lorsqu’il shoote à 10 mètres comme d’autres aux lancers-francs ? Que faire lorsqu’il se décale dans le corner et qu’il shoote en suspension devant une armée de bras ?

« C’était dingue ! » reconnaît Draymond Green. « Celui depuis le logo du Toyota Center et celui où il se réceptionne en dehors du terrain étaient insensés… Mais c’est pour ça qu’il est le GOAT. Pour qu’on gagne des matches, il faut que Steph soit génial. Et c’était le cas ce soir ».

Comme Batman, il surgit de nulle part !

Auteur de 31 points à 12 sur 19 aux tirs, Curry a de la magie plein les mains. Ou plutôt des super-pouvoirs, et c’est Jimmy « Robin » Butler qui l’affirme.

« Comme je le dis toujours, Batman sort de nulle part », explique Butler. « On ne le voit jamais arriver. Puis il tombe du ciel, d’un immeuble, de derrière une porte, et il fait des choses incroyables. Ce sera lui la raison pour laquelle on va tout gagner. On le sait tous. Mais on doit le protéger coûte que coûte. »

C’est aussi un bon défenseur

Pour Steve Kerr, Stephen Curry « a été incroyable ». « Avec cette pression constante sur lui, que ce soit de la part de Thompson ou d’autres, il a sorti des actions incroyables. Il nous a vraiment portés en attaque, avec Jimmy. » Et le coach de Golden State tient à souligner que Curry a aussi été exemplaire en défense, alors que les Rockets avaient décidé de le cibler.

« Steph est confronté à ça depuis le début de sa carrière. Les équipes essaient de le cibler » confirme Kerr. « C’est un très bon défenseur. Une des raisons pour lesquelles on essaie de le cibler, c’est pour l’épuiser, car il est tellement fort en attaque. Mais ce n’est pas un mauvais défenseur, loin de là. Donc ça ne nous dérange pas quand on s’en prend à lui. Il reste en place, fait du bon boulot, et ce soir sa défense a été excellente. »