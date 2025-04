Le MVP de la nuit | Encore un coup de « Playoffs Jimmy »

Après « Play-in Jimmy », place à « Playoffs Jimmy » ! On sait que le nouvel arrière des Warriors élève son niveau de jeu en playoffs, et les Rockets étaient évidemment prévenus. Et pourtant, c’est encore lui qui est le MVP de ce Game 1 en forme de guerre des tranchées. Disons qu’on a longtemps hésité avec Stephen Curry, insolent d’adresse à 3-points, mais si le meneur des Warriors a pu se concentrer sur son tir, c’est parce que Butler s’est occupé de tout le reste.

Dans une opposition entre deux des meilleures défenses NBA, Butler a été immense des deux côtés du terrain avec 25 points, 7 rebonds, 6 passes et 5 interceptions. Il n’est que le 4e joueur de l’histoire des Warriors à noircir la feuille comme ça ! Il est aussi le premier joueur NBA à signer une telle perf’ depuis… Jimmy Butler en 2020.

« On est encore jeunes ! Je crois que Steph a 37 ans, moi j’en ai 35… » se marre-t-il en bord de terrain, avant de rendre hommage à ses jeunes coéquipiers. « Mais on a aussi des jeunes qui assurent. On est restés concentrés, ils ont signé un petit ‘run’, mais au final on a gagné. »

On s’attendait à ce que les Warriors soient dépassés par le rythme et le physique des Rockets, mais ce sont les Warriors qui les ont manoeuvrés à leur guise. A l’image de Butler qui a imposé son tempo en attaque face à des Rockets qui voulaient courir.

Toujours l’un des meilleurs joueurs NBA ?

« C’est juste du repos, honnêtement » répond Butler quand on l’interroge sur la fraicheur des Warriors. « Se reposer, vider nos têtes, en sachant qu’on avait un seul objectif en venant ici : se battre et essayer d’en voler une à l’extérieur. »

C’est chose faite, et Butler s’est même permis de chambrer Reggie Miller, qui commentait le match. Après un 3-points, il a pointé du doigt l’ancien shooteur des Pacers : « Eh Reggie, il est pour toi celui-là ! » (voir photo ci-dessus)

Pour Steve Kerr, il n’y a pas de doute, Butler reste l’un des meilleurs joueurs de la NBA. Et le coach des Warriors explique pourquoi : « Il n’est là que depuis deux mois, mais il a un impact sur chaque match. Il calme le jeu. Il a beaucoup de confiance, beaucoup de sang-froid. Il croit toujours qu’on va gagner. Jimmy fait partie des meilleurs joueurs de la ligue, et c’est exactement ce que font les meilleurs joueurs de la ligue. »