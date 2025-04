Les Pacers frappent d’entrée face aux Bucks !

Les Pacers ont réussi l’entame parfaite dans cette série face aux Bucks, en mixant entre une adresse extérieure diabolique et de l’agressivité près du cercle. Le trio Turner-Siakam-Nesmith a ainsi fait tomber la pluie dans un Gainbridge Fieldhouse galvanisé par les drives d’Andrew Nembhard afin de lancer les locaux sur un 12-2 (15-8).

Comme attendu en face, c’est Giannis Antetokounmpo (12 points en huit minutes) qui a agi en principale menace, pour scorer ou trouver des coéquipiers comme sur sa passe lumineuse pour le alley-oop de Brook Lopez (19-16). Le second souffle est venu de Pascal Siakam puis des drives percutants de Bennedict Mathurin et TJ McConnell, jusqu’à ce que le 0/2 d’Antetokounmpo au lancer ne soit puni par deux nouvelles flèches, signées Pascal Siakam et Jarace Walker (33-21).

La « second unit » des Bucks a apporté un précieux relais pour Milwaukee en début de deuxième acte, entre les deux paniers de Gary Trent Jr et le 3-points d’AJ Green (41-34). C’est Tyrese Haliburton, discret jusque là, qui a aligné deux paniers de suite pour relancer la machine. Il y a ensuite eu le dunk rageur de Myles Turner, puis deux paniers à 3-points de la paire Mathurin-Nembhard pour faire chavirer l’assemblée (58-41).

Giannis coupé de ses coéquipiers

Avant la pause, les Bucks ont plongé pour de bon en encaissant un 14-2 lors des trois dernières minutes, festival conclu par un nouveau 3-points d’Andrew Nembhard : +24 (67-43) ! La suite ? C’est un Pascal Siakam qui plante un 3-points pour creuser l’écart, ou encore un Myles Turner qui arrache un ballon des mains de Giannis sur un drive. C’est encore Bennedict Mathurin qui envoie Obi Toppin au dunk (86-61).

En face, Giannis est en mode « one-man-show ». C’est lui contre les Pacers, et sur des séquences, ça permet d’entretenir l’espoir (104-86), et même d’inspirer ses coéquipiers comme AJ Green et Gary Trent Jr. (107-95). Il reste cinq minutes à jouer et les Bucks croient au hold-up. Sauf que la suite va se transformer en festival de maladresse, et ça va profiter aux Pacers qui vont débloquer la situation par un 3-points de Myles Turner (110-95). C’est le panier libérateur, et les Pacers débutent de la meilleure des façons cette série.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le tournant du match. Milwaukee croyait être sur le retour après le 2+1 autoritaire de Giannis Antetokounmpo. Puis c’est la foudre qui s’est abattue sur les Bucks, avec le retour en force de Tyrese Haliburton en maestro et l’adresse extérieure de Ben Mathurin et Andrew Nembhard par deux fois pour alimenter un 14-2 en moins de trois minutes.

Giannis Antetokounmpo chahuté sur la ligne. Ambiance playoffs oblige, le Gainbridge Fieldhouse s’est fait entendre pour essayer de malmener le « Greek Freak » sur la ligne des lancer-francs, en scandant le décompte des dix secondes à chaque tentative. Le procédé a plutôt bien marché puisque le leader des Bucks a rendu un 5/11 en première mi-temps pour finir à 36 points, mais à 8 sur 15 aux lancers-francs, avec une seule passe…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.