Jason Kidd félicite ses joueurs pour cette « saison incroyable »

En position de qualifié pour les playoffs la veille du transfert surprise de Luka Doncic, Dallas est déjà en vacances ! Deux mois après ce séisme, et ce choix de miser sur Anthony Davis et de sacrifier l’idole de toute une ville, les dirigeants des Mavericks vont regarder la suite de la saison sur le petit écran… Contraint de composer avec ce choix toujours aussi étrange, et des blessures graves de joueurs majeurs, Jason Kidd ne retient finalement que le… positif !

« C’était une saison incroyable, » a lâché Kidd après la défaite contre Memphis. « Quand on regarde les blessures que nous avons eues, les changements, le fait que nous soyons même là ce soir à jouer ce match, c’est incroyable.cÇa montre simplement le caractère de ce groupe dans le vestiaire, leur combativité, leur préparation, leur capacité à aller de l’avant, à apprendre de nos défaites comme de nos victoires. C’est donc une saison incroyable, malgré les changements et les blessures. »

Les Grizzlies « étaient la meilleure équipe ce soir »

Le coach des Mavericks voit donc le verre à moitié-plein, là où les fans le verront complètement vide… « Vous savez, certains disaient qu’on n’aurait même pas dû être là. Alors il faut vraiment donner beaucoup de crédit à ces gars dans le vestiaire » poursuit-il, avant d’analyser la défaite face aux Grizzlies. « On a perdu des ballons et ils ont extrêmement bien shooté en première mi-temps. Mais j’ai trouvé que la réaction ensuite, quand on est revenus à -7, était bonne, même si on n’a jamais réussi à vraiment franchir ce cap par la suite. On s’est battus, mais les pertes de balle contre cette équipe te mettent dans une mauvaise posture, et c’est ce qui s’est passé. »

Au passage, il tient à souligner les performances de ces vétérans, Anthony David et Klay Thompson. « Quand on voit notre leader, Anthony… Je trouve que lui et Klay ont bien joué. J’ai trouvé qu’AD a fait tout ce qu’il pouvait pour nous aider à gagner. Malheureusement, on n’a pas bien shooté. On a eu de très bonnes occasions qui ne sont tout simplement pas rentrées. Beaucoup de ballons ont fait le tour du cercle et sont ressortis ce soir. Il fallait qu’on shoote mieux, surtout à l’extérieur. Mais donnons du crédit à Memphis. Ils étaient la meilleure équipe ce soir. »