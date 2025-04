Les Grizzlies résistent à Anthony Davis pour défier OKC en playoffs !

Après la défaite face aux Warriors, Memphis devait se ressaisir face à Dallas pour accéder aux playoffs. Et dans un FedEx Forum survolté, les Grizzlies démarrent la rencontre avec un 7-0. La défense des Mavs n’est pas au rendez-vous et au milieu du premier acte, les hommes de Tuomas Iisalo comptent déjà 15 points d’avance grâce à une claquette de Ja Morant (29-14). Si le meneur était incertain à cause d’un souci à la cheville, celle-ci ne l’a pas gêné sur ce début de match puisque c’est lui qui offre 20 longueurs d’avance à son équipe après un tir à 3-points (34-14).

Il faut attendre un tir au buzzer de Brandon Williams pour voir la première réaction de Dallas, mais si Ja Morant est parti s’asseoir sur le banc, c’est Desmond Bane qui prend la relève. L’arrière inscrit deux tirs à 3-points de suite pour redonner 23 points d’avance à Memphis (47-24). Les Mavs sont amorphes et les Grizzlies se baladent à l’image de ce dunk 360° en contre-attaque de Santi Aldama.

Le réveil texan

Pourtant, la première alerte survient peu avant la mi-temps lorsque Dallas passe un 8-0 juste avant de rentrer au vestiaire. Après la pause, ce bel élan est confirmé par un Anthony Davis impérial dans sa raquette.

Derrière l’intérieur, les Mavs recollent et reviennent même à 7 longueurs (75-68) avant que John Konchar ne vienne calmer l’incendie avec un tir à 3-points. Ensuite, c’est Jaren Jackson Jr qui redonne une avance plus confortable à Memphis.

Anthony Davis inscrit 14 points dans le troisième acte pour faire monter son compteur personnel à 38 unités, mais depuis le début de la rencontre, il grimace, visiblement gêné par un souci à la jambe droite. Un problème qui s’aggrave dans le dernier quart-temps et qui contraint l’ailier-fort à rejoindre le banc. Si « AD » tente un retour sur le terrain pour passer la barre des 40 points, la douleur est trop forte et il finit par sortir définitivement…

Un coup dur pour les Mavs. Ja Morant redonne 20 points d’avance à son équipe (115-95) et cette fois-ci, Dallas ne se relèvera pas. Les Grizzlies finissent par s’imposer 120-106 et filent en playoffs pour aller défier le Thunder.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une entame de match parfaite. Les Mavs ont été totalement dominés en début de rencontre où ils ont rapidement accumulé vingt points de retard. Un retard à l’allumage qui coûte cher aux Texans puisqu’ils n’ont jamais vraiment pu revenir malgré un coup de chaud dans le troisième quart-temps.

– Anthony Davis dominant, mais blessé. Comme ce fut le cas pour son premier match avec Dallas, Anthony Davis a dominé dans la raquette avant de se blesser. L’ancien Laker finit la rencontre avec 40 points et 9 rebonds, mais ce nouveau pépin physique à la jambe l’a empêché de terminer la rencontre. Une blessure qui résume bien la saison des Mavs…

– Les Grizzlies en playoffs. Grâce à un excellent match de son cinq majeur porté dans un premier temps par Ja Morant puis par Desmond Bane et enfin par le duo Jaren Jackson Jr. – Zach Edey, Memphis arrache sa place en playoffs et défiera le Thunder au premier tour. Pas un cadeau, mais Memphis goûtera au moins à la postseason.

