Preview Play-in | Sacramento Kings (9) — Dallas Mavericks (10)

Ces deux formations ont un paquet de points communs. Alors que Mavs et Kings étaient attendus au moins dans le Top 8 de leur conférence en début de saison, ils ont connu de sérieux bouleversements au sein de leur effectif respectif.

Avec côté texan, le transfert de Luka Doncic pour Anthony Davis et Max Christie qui a précédé une sérieuse période de brouillard puisque « AD » s’est blessé, avant d’être imité par Kyrie Irving et quantité d’autres joueurs de l’équipe. Résultat : Dallas, finaliste en titre, a échoué à une modeste 10e place.

Les Californiens n’ont pas été beaucoup plus heureux dans leurs résultats, après une saison qui les a vu tourner la page de De’Aaron Fox, envoyé aux Spurs. En contrepartie, les Kings ont récupéré Zach LaVine pour reformer (étrangement) son duo avec DeMar DeRozan qui n’avait pourtant pas vraiment fonctionné à Chicago…

Ce sont deux équipes bien chamboulées qui s’affrontent ce soir avant l’espoir de se donner un nouvel élan pour les événements à venir.

PRÉSENTATION DES KINGS

Les titulaires : Keon Ellis, DeMar DeRozan, Zach LaVine, Keegan Murray, Domantas Sabonis

Les remplaçants : Trey Lyles, Devin Carter, Jonas Valanciunas, Doug McDermott, Markelle Fultz, Isaac Jones, Terence Davis, Jae Crowder…

Les absents : Malik Monk, Jake LaRavia

Le coach : Doug Christie

Le point fort

– Un peu plus de continuité. Alors que les Mavs ont plus récemment récupéré leurs blessés, à commencer par le plus important pour la fin de saison (Anthony Davis), les Kings version Zach LaVine tournent ensemble depuis un peu plus longtemps. Même si Keon Ellis a dû être injecté dans le cinq ces dernières semaines. Des automatismes semblent donc plus ancrés, d’autant que Zach LaVine a également une expérience commune avec son ancien compagnon aux Bulls, DeMar DeRozan. Deux hommes dont les expériences heureuses, à Chicago, dans le contexte d’une première manche de play-in pourraient faire la différence.

Le point faible

– Le manque de profondeur. Alors que le cinq des Kings affiche plutôt fière allure, on ne peut pas en dire autant du banc californien et dont on se demande toujours à qui Doug Christie va faire appel, hormis Trey Lyles et Jonas Valanciunas, pour ce genre de rencontre. La faute évidemment à la grosse tuile annoncée il y a quelques jours : Malik Monk sera absent. Devenu titulaire en cours de saison, puis « meneur » en chef après le départ de De’Aaron Fox, l’arrière surfait sur sa meilleure saison en carrière. Sacramento, qui affiche un piètre bilan en son absence cette saison (4 victoires en 17 matchs…), devrait souffrir de son absence.

PRÉSENTATION DES MAVS

Les titulaires : Spencer Dinwiddie, Klay Thompson, PJ Washington, Anthony Davis, Dereck Williams II

Les remplaçants : Max Christie, Dante Exum, Daniel Gafford, Naji Marshall, Kai Jones, Jaden Hardy, Caleb Martin, Brandon Williams…

Les absents : Kyrie Irving, Olivier-Maxence Prosper, Brandon Williams

Le coach : Jason Kidd

Le point fort

– La densité intérieure. Anthony Davis est, sur le papier, le meilleur joueur attendu sur le parquet pour cette rencontre. Même s’il n’a que plusieurs semaines de compétition dans les jambes depuis sa blessure, « AD » sera très attendu pour son premier grand rendez-vous avec les Mavs. À son meilleur niveau, il est évidemment capable de découper Keegan Murray ou Domantas Sabonis, peu réputé pour sa résistance défensive, à l’intérieur. Et si cela ne suffit pas, Jason Kidd peut encore s’appuyer sur quantité de pivots à ses côtés, à commencer par Daniel Gafford et Dereck Williams II pour faire souffrir la raquette adverse. Même si les deux derniers cités n’ont plus le maître à jouer slovène pour les mettre sur orbite…

Le point faible

– La fragilité physique. Il faut se rappeler qu’il y a encore quelques semaines, Jason Kidd était contraint d’évoluer avec le minimum de joueurs possibles sur la feuille de match. Depuis, l’infirmerie des Mavs s’est progressivement vidée. Mais la prudence semble encore de mise pour un paquet d’acteurs, à l’instar d’un Anthony Davis qui n’a pas joué plus de 33 minutes depuis son retour de blessure. Parviendra-t-il à répondre présent sur une plus longue séquence avec la haute intensité attendue ?

LA CLÉ DU MATCH

– La gestion des minutes. Doug Christie a déjà réduit ses rotations ces derniers matchs et devrait tirer un maximum sur son cinq de départ. Quatre de ses titulaires sont d’ailleurs dans le Top 25 des joueurs les plus utilisés de la ligue, avec au moins 34 minutes de jeu. On s’attend à ce que Jason Kidd ouvre davantage son banc, car plus fourni, mais aussi pour préserver certains cadres (Davis, Klay Thompson…) qui n’ont plus les jambes pour accumuler les minutes. Ce facteur fraîcheur pourrait jouer dans les dernières minutes d’un « money time » disputé.

SAISON RÉGULIÈRE

3-0 Sacramento

30 décembre : Sacramento – Dallas (110-100)

10 février : Dallas – Sacramento (128-129)

3 mars : Dallas – Sacramento (98-122)

VERDICT

Dallas. Alors que la majorité des parieurs misent sur les Kings, nous prenons le parti inverse pour ce match qui s’annonce serré. Avec une équipe menée par un habitué des grands moments, Jason Kidd, face à une autre guidée par un coach « rookie », dont les effets de la promotion n’ont pas duré dans le temps. Certes le bruyant public du Golden 1 Center, devant lequel les Californiens n’ont pas beaucoup brillé cette saison (20v-21d), va répondre présent. Mais malgré des lignes arrières plus denses, bien qu’amputées de Malik Monk, les Kings pourraient avoir du mal à répondre à la taille et à la densité physique des Mavs. À commencer par un Anthony Davis qui a l’occasion de frapper fort pour ce match susceptible d’ouvrir le début de l’ère post-Doncic.

HORAIRE

À 04h00, dans la nuit de mercredi à jeudi.