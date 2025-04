Les Kings perdent Malik Monk pour le play-in…

Les Kings vont un peu mieux dans cette fin de saison, mais tous les signaux ne sont pas au vert. Sacramento va devoir se passer de Malik Monk pour au moins deux semaines.

L’arrière s’est blessé au mollet dans le premier quart-temps lundi contre les Pistons et souffre d’une élongation annonce ESPN. C’est un coup dur pour Malik Monk et pour Sacramento, qui perd son joker offensif pour la fin de saison régulière, mais surtout le play-in (voire plus en cas de qualification).

Si les Kings sont officiellement assurés de participer aux phases finales suite à la défaite des Suns la nuit dernière, l’absence de Malik Monk tombe au pire moment. L’ancien de Kentucky signe sa meilleure saison en carrière avec des records de minutes par match, points et passes décisives. Son retour dans un rôle de sixième homme dernièrement va laisser le banc de Doug Christie très appauvri.

Monk après LaRavia et Murray

Dimanche dernier, le technicien californien avait utilisé une rotation réduite lors de la victoire contre les Cavaliers, dans l’esprit de ce que l’on pourrait voir dans cette fin de saison. Seul Malik Monk avait joué plus de sept minutes en sortie de banc, les cinq titulaires passant au moins quarante minutes sur le parquet.

D’autant que l’infirmerie était déjà occupée par Jake LaRavia, dont la blessure au pouce est plus grave que prévue et a été diagnostiquée comme une fracture incomplète du scaphoïde, et Keegan Murray touché au dos. Leur date de retour n’a pas été communiquée.

Sans Malik Monk, le rookie Devin Carter devrait être davantage responsabilisé (18 minutes la nuit dernière contre Denver). Les Kings avaient aussi signé mercredi l’arrière Terence Davis, déjà passé deux ans à Sacramento entre 2021 et 2023, pour compléter la dernière place de leur effectif.

Sacramento doit encore disputer deux matchs de saison régulière contre les Clippers et les Suns, sans autre objectif immédiat que recevoir lors du premier match du play-in. Les Kings comptent pour le moment un moment un match d’avance sur les Mavericks, battus de leur côté mercredi pour le retour de Luka Doncic à Dallas.

Malik Monk Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHA 63 14 36.0 34.2 84.2 0.1 0.9 1.0 1.4 1.0 0.3 0.8 0.1 6.7 2018-19 CHA 73 17 38.7 33.0 88.2 0.2 1.7 1.9 1.6 1.5 0.5 1.2 0.3 8.9 2019-20 CHA 55 21 43.4 28.4 82.0 0.5 2.4 2.9 2.1 1.3 0.5 1.4 0.3 10.3 2020-21 CHA 42 21 43.4 40.1 81.9 0.3 2.1 2.4 2.1 1.1 0.5 1.3 0.1 11.7 2021-22 LAL 76 28 47.3 39.1 79.5 0.5 2.9 3.4 2.9 1.8 0.8 1.6 0.4 13.8 2022-23 SAC 77 22 44.8 35.9 88.9 0.4 2.2 2.6 3.9 1.6 0.6 1.9 0.3 13.5 2023-24 SAC 72 26 44.3 35.0 82.9 0.4 2.6 2.9 5.1 2.2 0.6 2.1 0.5 15.4 2024-25 SAC 65 32 43.9 32.5 86.5 0.5 3.3 3.8 5.6 2.4 0.9 2.4 0.6 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.