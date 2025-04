Luka Doncic, les Mavericks, la ville de Dallas, les Lakers… Tous les acteurs de ce match entre Los Angeles et les Mavs se souviendront sans doute longtemps de ce 9 avril. Le retour du Slovène là où il a passé six saisons et demie a été riche à bien des égards. En émotions, intenses, sincères de Luka Doncic avant la rencontre dans ce qui restera sans doute comme un des moments forts de cette saison régulière.

Puis en talent, pour une prestation formidable de « Luka Magic », auteur d’un de ses meilleurs matchs avec les Angelinos avec 45 points passés à ses anciens partenaires.

Le public de l’American Airlines Center ne tiendra sans doute pas trop rigueur à son ancien chouchou pour son chantier du soir. S’ils n’étaient pas si nombreux à porter le t-shirt floqué « Hvala za vse », « merci pour tout » en slovène, installé sur chaque siège, c’est bien en signe de protestation contre les Mavericks. Le ressentiment envers les dirigeants est au moins aussi grand que l’amour pour Luka Doncic, ovationné toute la soirée.

« Quand j’ai vu la vidéo, je me suis dit qu’il n’y avait aucun moyen que je joue ce match »

Le match n’avait pas encore débuté que l’ancien du Real Madrid pleurait sur le banc, à regarder la vidéo hommage concoctée par la franchise texane. « Quand j’ai vu la vidéo, je me suis dit qu’il n’y avait aucun moyen que je joue ce match » a admis Luka Doncic au micro d’ESPN après la rencontre.

La star des Lakers a expliqué que s’il avait pu retrouver son lit et sa maison à Dallas la nuit dernière, le sommeil, lui, l’a davantage fui.

« Il y avait un peu des deux, de la joie et de la colère » a-t-il expliqué ensuite en conférence de presse quant à ses émotions au moment d’entrer sur le parquet pour l’échauffement. « Cela fait du bien de voir des têtes que je connais, avec qui j’ai passé beaucoup de temps. Quand je me suis levé ce matin, j’étais fatigué, je n’avais pas beaucoup dormi. J’avais hâte de vivre ce match. Je suis épuisé, épuisé, épuisé. Mais je suis heureux. C’est fini maintenant, je vais pouvoir enfin dormir maintenant. »

31 points en première période !

Soutenu par ses coéquipiers, acclamé sur chacun de ses paniers comme s’il portait encore la tunique des Mavericks, Doncic n’a pas seulement pris part à ce match si spécial. Il l’a survolé de la tête et des épaules. Le Slovène a été irrésistible à 3-points, se montrant froid comme une lame pour oublier la chaleur des larmes.

« Quand les lumières se sont rallumées, il avait encore les yeux humides pour le coup d’envoi » s’est remémoré son entraîneur JJ Redick en conférence de presse. « Avoir la détermination mentale de réaliser un match pareil, c’est surhumain. Et je crois que tous ses coéquipiers en ont conscience. Ils peuvent tous ressentir de l’empathie pour lui avec ce qu’il a traversé ces derniers mois. Il y avait certainement de l’impatience, peut-être un peu d’appréhension, mais clairement beaucoup d’émotion. Et derrière, il sort un match pareil. C’est énorme. »

Profitant d’une défense pas toujours en place, Luka Doncic a vite trouvé son rythme, pour rentrer aux vestiaires avec 31 points en première période, à 11/16 au tir dont 6/8 de loin ! Le tout avec une ligne de statistiques complète comme à son habitude : 3 rebonds, 3 passes et même 3 interceptions au repos.

Un peu plus effacé en deuxième période, alors que LeBron James entrait lui dans son match, il a finalement fait la différence en fin de rencontre. Le Slovène a inscrit sept points en deux minutes dans le « money time » pour clore définitivement les débats et pouvoir sortir sous les hourras de son ancien public.

Comme un nouvel acte de naissance

« C’était un moment incroyable, que je n’oublierai probablement jamais » a estimé LeBron James, alors que toute la salle et le banc des Lakers chantaient à l’unisson « Luka, Luka ». « Tous les fans, mes anciens coéquipiers, tout le monde m’a soutenu » a réagi Luka Doncic à ESPN. « Je suis heureux. J’aime ces fans, j’aime cette ville. Je suis arrivé ici comme un jeune gamin de 18 ans sans savoir à quoi m’attendre en NBA. Ils m’ont fait me sentir chez moi. Ce sont beaucoup de grands, grands souvenirs. »

Ses 45 points à 16/28 – assortis de 8 rebonds, 6 passes et 4 interceptions – en resteront un mémorable de plus. « Je pensais qu’il allait marquer 50 points, j’étais déçu » pouvait en sourire JJ Redick. Si Luka Doncic est bien un Laker depuis février, cette soirée marque comme un vrai nouveau départ pour lui. « Le moment est venu d’avancer » a-t-il estimé. Les playoffs désormais assurés pour les Lakers vont être un bon moyen d’y parvenir.