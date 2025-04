« Back-to-back win » pour Sacramento qui s’est offert le scalp des Pistons au terme d’une deuxième mi-temps bluffante. Alors qu’on pouvait penser que Detroit allait progressivement prendre le dessus au regard de la débauche d’énergie déployée la veille par les Californiens à Cleveland, c’est tout l’inverse qui s’est produit ! Aux côtés d’un DeMar DeRozan à bonne température (37 points) et d’un Domantas Sabonis en triple-double (19 points, 15 rebonds, 10 passes décisives), les Kings peuvent notamment remercier Zach LaVine qui a survolé la fin de match pour terminer la rencontre à 43 points !

Detroit avait pourtant mis tous les bons ingrédients pour se retrouver en position favorable à la pause, avec un jeu collectif offensif bien huilé, emmené par le trio Cunningham-Hardaway Jr-Thompson. La domination des locaux s’est alors concrétisée sur un 18-6 avec Marcus Sasser et Malik Beasley en jokers de luxe pour faire passer l’écart à +18 (66-48). DeMar DeRozan et Domantas Sabonis ont fait le nécessaire pour ramener les Kings à 10 longueurs à la pause (72-62). Puis le match a complètement basculé.

En moins de deux minutes, le trio DeRozan-LaVine-Sabonis a tout relancé (75-70), et après les quatrièmes fautes coup sur coup de Jalen Duren et Ausar Thompson, c’est tout le collectif de Detroit qui s’est figé. DeMar DeRozan et Devin Carter ont enchaîné trois paniers de suite chacun, puis c’est un Zach LaVine inarrêtable qui est entré en scène en scorant en scorant à quatre reprises avec un lay-up puis un 3-points au buzzer du troisième quart-temps pour égaliser et faire passer les siens en tête (94-97).

Mais les Pistons n’étaient pas au bout de leurs peines, et Zach LaVine au bout de ses exploits. L’ailier des Kings a alors planté quatre paniers à 3-points pour débuter le quatrième quart-temps, inversant la tendance pour de bon (105-111). Sonné, Detroit a réussi à tenir bon, principalement grâce à Cade Cunningham. Mais à 112-113, c’est DeMar DeRozan qui a répliqué avec trois nouveaux paniers pour alimenter un 9-0 qui a achevé les derniers espoirs des Pistons (112-122). Pour la forme, Zach LaVine s’est offert un dernier panier à 3-points afin de sécuriser une précieuse victoire pour les Kings en vue d’une qualification pour le play-in, 117 à 127.

CE QU’IL FAUT RETENIR

L’extraordinaire passage de Zach LaVine. Même si les 37 points de DeMar DeRozan et le triple-double de Domantas Sabonis ont évidemment pesé, LaVine a presque inversé le cours du match à lui seul, entre sa fin de troisième quart-temps et son début de quatrième durant lequel il a envoyé un 5/5 à 3-points qui a coupé les jambes des Pistons. 43 points au final, à 8/11 de loin, après son 7/11 de la veille à Cleveland, on peut dire que Zach LaVine est ultra chaud !

Retour aux stands pour Malik Monk. L’arrière des Kings n’a tenu que six minutes, la faute à une douleur au mollet gauche qui l’a contraint à déclarer forfait pour le reste du match.

Un « Big Three » omnipotent. A eux trois, LaVine, DeRozan et Sabonis ont inscrit 99 des 127 points de leur équipe !

Cade Cunningham confirme. Il s’était déjà montré à son avantage lors de son retour face aux Grizzlies malgré la défaite. La rencontre de cette nuit lui a permis de confirmer que sa blessure au mollet était désormais un lointain souvenir. Auteur de 14 points dans le dernier acte, il a fini à 35 points avec un très honorable 13/21 au tir, avec également 5 passes décisives et 3 interceptions. Il ne lui reste plus qu’à renouer avec la victoire…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.