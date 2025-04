Un retour rassurant pour Cade Cunningham

Cade Cunningham a manqué à l’appel pendant six matchs jusqu’à son retour samedi soir, pour la réception des Grizzlies. S’il n’y a pas eu la victoire au bout, la faute à un grand Desmond Bane, son retour à la compétition restera la nouvelle positive de la soirée puisqu’il a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 25 points, mais aussi 9 rebonds et 4 passes décisives en 28 minutes.

En son absence, Detroit a tenu bon et a réussi à sécuriser sa place pour le Top 6 à l’Est en décrochant quatre succès supplémentaires dont un succès de prestige face à Cleveland à la maison. En bon leader, le meneur de 23 ans a donc d’abord tenu à rendre hommage à ses coéquipiers pour cet immense accomplissement, alors que les Pistons ont terminé les deux saisons précédentes à la 15e place de la conférence Est !

« C’est énorme », a-t-il rappelé après le match de samedi. « C’est notre mentalité de tous les jours, où chacun est là pour venir en aide à l’autre. De voir les gars rester soudés et faire ce qu’ils ont fait, ça signifie beaucoup pour le groupe. C’est juste que ça en dit long sur leur professionnalisme, la façon dont ils ont travaillé au cours de l’année et comment ils se sont préparés ».

Touché au mollet gauche, Cade Cunningham a assuré être parfaitement remis. La rencontre face aux Grizzlies lui a permis de se rassurer sur le plan physique et d’aller de l’avant alors que les playoffs débutent dans douze jours. C’est désormais l’objectif, remonter en puissance physiquement afin d’être à 100% pour les prochaines échéances.

Douze jours pour revenir à 100%

« J’ai reçu un coup sur mon mollet gauche, et ensuite, mon mollet droit s’est beaucoup contracté. Il y avait juste beaucoup de choses à gérer, parce que j’ai également été malade au même moment. Donc il fallait se battre contre beaucoup de choses différentes. Le staff m’a remis sur pieds. Je me sens bien maintenant. Je suis à l’aise à l’idée d’attaquer les playoffs. C’était un bon match pour que je puisse me remettre en jambes et me préparer pour la suite », a-t-il ajouté.

Il lui reste maintenant quatre matchs et une petite semaine pour retrouver son meilleur niveau. Le timing est serré mais le défi est loin d’être irréalisable. Pour son coach JB Bickerstaff, son retour est la bonne nouvelle du week-end.

« C’était l’objectif, autour de ce nombre de matchs », a-t-il confirmé. « Bien sûr, on ne voulait pas le surmener. On voulait lui donner une chance de pouvoir retrouver ses jambes et de se remettre en rythme. Je trouve qu’il a fait du bon boulot ».

Le coach des Pistons peut encore espérer aller chercher la cinquième place sur cette fin de saison régulière avec deux derniers matchs à jouer face à Milwaukee, actuel cinquième.

Les autres enjeux concernent également l’infirmerie puisque Jalen Duren n’a pas pu jouer samedi en raison d’une blessure au péroné, et que Tobias Harris était toujours absent, la faute à une douleur récurrente au talon.

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 33 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.2 0.6 19.9 2023-24 DET 62 34 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 ☆ DET 67 35 46.0 35.4 85.5 0.8 5.4 6.2 9.1 2.8 1.0 4.4 0.7 25.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.