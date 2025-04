Un grand Desmond Bane (38 points) écœure les Pistons

Les Grizzlies sont en mission sur cette fin de saison régulière pour essayer de sauver ce qui peut encore l’être, à savoir se battre pour une qualification pour le Top 6. Malgré l’absence de Ja Morant (malade) et sur le parquet d’une équipe de Detroit toujours aussi accrocheuse, c’est Desmond Bane (38 points) qui a sorti le grand jeu pour permettre aux siens de l’emporter au terme d’un match disputé jusqu’au bout, bien aidé par Jaren Jackson Jr (27 points) et Zach Edey qui a dominé les débats dans la peinture (21 rebonds).

L’arrière de Memphis a montré la voie en débutant par un impeccable 7/7 au tir, éclipsant ainsi le grand retour au jeu de Cade Cunningham et plaçant les Pistons dos au mur (26-36). Ces derniers ont répondu par un 14-2 marqué par les 3-points d’Isaiah Stewart et de Cade Cunningham (40-38). Le dunk rageur d’Ausar Thompson et le nouveau 3-points signé Isaiah Stewart a alors permis à Detroit de virer en tête à la pause (47-46).

Mais l’euphorie n’a pas duré, la faute à une équipe de Memphis rigoureuse qui a vite repris le dessus, avec un Desmond Bane encore prépondérant avec 7 points et une passe décisive pour le floater de Scotty Pippen Jr en contre-attaque (53-62). Detroit s’est remis en mode chasseur et a longtemps cru en ses chances, entre le bon passage de Cade Cunningham et les deux flèches à 3-points de Malik Beasley qui ont brièvement replacé les Pistons en tête en fin de troisième quart-temps (77-75).

Les Grizzlies ont passé un 9-2 en début de quatrième quart-temps pour repasser en tête, mais tout restait à faire, surtout lorsque Dennis Schröder et Malik Beasley ont à nouveau flambé de loin pour relancer le suspense et faire monter la pression (91-93). C’est là que Desmond Bane est à nouveau sorti du lot, inscrivant deux paniers à mi-distance et surtout un 3-points qui a coupé les jambes des Pistons à 53 secondes de la fin (98-104).

MVP du match, il a fini le boulot avec deux derniers lancers pour porter son total personnel à 38 points et surtout assurer une précieuse victoire aux Grizzlies (103-109).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Desmond Bane remet ça. Déjà l’an dernier, Ja Morant avait manqué à l’appel lors de la venue des Grizzlies à Detroit, et c’est Desmond Bane qui avait tiré son épingle du jeu en scorant 49 points. Cette saison encore, c’est l’arrière de Memphis qui a été le meilleur sur le terrain avec ses 38 points. Au-delà de son 7/7 au tir pour débuter, on retiendra son final où il aura été « clutch » pour aller chercher la victoire, avec un 3-points plein de sang-froid pour mettre fin au suspense.

– Cade Cunningham de retour. C’est la seule bonne nouvelle de la soirée côté Pistons puisque Cade Cunningham a fait son retour après deux semaines d’absence. Sa performance a globalement été bonne (25 points, 9 rebonds, 4 passes décisives), et il s’en est fallu de peu pour qu’il soit le héros de la soirée. On pense notamment à son tir à mi-distance qui a fait gamelle à 96-101 et qui aurait pu maintenir la pression sur Memphis, à deux minutes de la fin. Le cercle en a décidé autrement, sans oublier les performances mitigées des lieutenants habituels, Tim Hardaway Jr (2/10 au tir) et Malik Beasley (4/16).

– Memphis en mission. Memphis se bat pour ne pas tout perdre sur cette fin de saison agitée, marquée notamment par l’éviction de Taylor Jenkins. Avec ce succès, les Grizzlies gardent les cartes en main à quatre matchs de la fin, même s’il reste du lourd à jouer entre les réceptions de Minnesota et Dallas et un déplacement à Denver.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.