Le printemps ouvre l’appétit du Heat

Avec huit victoires en douze matches pour conclure la saison régulière, après une série de dix revers d’affilée, le Heat a réussi à sauver les meubles, en terminant à la dixième place de la conférence Est. La dernière pour participer au « play-in ». Désormais, il faut gagner deux matches de suite, contre Chicago déjà puis Atlanta ensuite, pour espérer rejoindre les playoffs et croiser le fer avec les Cavaliers.

« Cela nous rend vivant, ça, c’est clair », résume Erik Spoelstra. « Tout ce qui augmente les enjeux a cet effet. Les gens extérieurs pensent sans doute que ce n’est que le 9e contre le 10e, mais notre vestiaire ne pense pas ainsi. Cela veut dire beaucoup pour nous. On a une opportunité avec une victoire de se rapprocher d’un autre succès pour faire partie de la fête. »

Un défi assez simple sur le papier, après les longs 82 matches de la saison régulière, qui permet, s’il est accompli, de vivre un printemps plus radieux. Le Heat l’a dit récemment, une « deuxième saison » commence et elle ressemble au tournoi NCAA.

« Je compare ça vraiment à la March Madness », répète Bam Adebayo. « On a joué Chicago trois fois en saison régulière donc c’est ce genre de choses qui font penser à une rencontre de la March Madness. On connaît les enjeux, on sait ce qu’on a à faire. »

Le Heat a en effet déjà traversé cette épreuve et même battu les Bulls en 2023 et 2024 lors du « play-in ». Par conséquent, les Floridiens n’arrivent pas en terre inconnue.

« On doit apprendre de nos expériences. On a déjà joué des matches de play-in, fait des gros parcours en playoffs », rappelle Tyler Herro. « On doit s’appuyer sur nos expériences, être des leaders, parler pour les joueurs qui n’ont pas connu cette situation. Il faut insister sur le fait que tout le monde doit être soi-même et être agressif. On aura besoin de la meilleure version de chacun. »