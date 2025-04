Le Heat s’apprête à démarrer sa « seconde saison »

Après une défaite à Chicago qui n’a pas fait son affaire, le Heat voulait rebondir sur le parquet des Pelicans. Chose faite et avec la manière : une victoire de 49 points, l’une des plus larges de son histoire, et la pire défaite subie dans l’histoire de NOLA.

Ce succès face à des Pelicans déplumés ne change rien à la situation des Floridiens, condamnés à la 10e place à l’Est. Elle a au moins le mérite de faire du bien au moral. « On voit quand on joue correctement, quand tout le monde prend les tirs et est concentré, on peut avoir des matchs où on peut marquer 150 points. On doit suivre ça de près, essayer de le faire de façon plus constante », remarque Bam Adebayo.

Ce dernier a terminé meilleur marqueur de sa formation avec 23 points, devant… 9 autres joueurs à 10 points ou plus. Avec 36 passes décisives pour 58 tirs convertis (58/104), et donc ces 153 points inscrits, le Heat a explosé son record offensif de saison (134).

Dimanche, les Floridiens joueront un dernier match de saison régulière sans enjeu face à Wizards, avant de jouer leur survie face aux Bulls pour la première manche de play-in. « Ce sera gagner ou rentrer à la maison, comme dans le tournoi NCAA », note le pivot sur ce match à élimination directe, en rappelant qu’une équipe « sweepée » durant la saison pouvait avoir le déclic en phase finale.

Une chance que d’autres n’ont pas

Avant la défaite de mercredi, les joueurs de Miami avaient déjà perdu à deux reprises face aux Bulls. Ces derniers, 9e, disposeront donc de l’avantage du terrain. « Ça va évidemment être un gros défi d’aller jouer à Chicago. Mais ce n’est rien qu’on n’ait jamais fait auparavant », rappelle Tyler Herro dont la formation était allée gagner à Philadelphie l’an dernier lors de la première manche de play-in, avant de battre les mêmes Bulls à domicile dans la seconde.

Encore un an plus tôt, en 2023, le Heat avait battu Chicago lors du second play-in, avant de signer un parcours fabuleux jusqu’à la finale NBA. À la différence que cette saison Jimmy Butler, dont le départ vers les Warriors a été le feuilleton de leur saison, n’est plus là.

« C’est un nouveau départ. C’est la deuxième saison. Je veux que tout le monde prenne conscience de la chance qu’on a. Il y a des équipes qui ne sont même pas dans le play-in, qui n’ont même pas cette opportunité. On a une chance de gagner et de passer à l’étape suivante. C’est excitant », s’enthousiasme Erik Spoelstra pour finir.