Avec quatre matches de « play-in » au compteur, les Bulls font partie des franchises les plus habituées à ce nouveau format instauré en 2020. En 2023 et 2024, Nikola Vucevic et sa bande ont, à chaque fois, buté sur une même équipe : Miami.

Et en 2025, Chicago affronte… le Heat ! Alors, jamais deux sans trois ?

« La saison passée, on n’a pas bien joué, pas bien du tout, on n’avait aucune chance. En 2023, ils ont pris les commandes de la partie à la fin, en 45 secondes ou une minute », se souvient Nikola Vucevic. « Mais c’est différent cette saison. Les deux équipes sont différentes, les joueurs ont changé donc il faut regarder les choses autrement. »

3-0 pour Chicago en saison régulière

Les Bulls avaient alors Zach LaVine et DeMar DeRoean quand le Heat pouvait compter sur Jimmy Butler. Ces trois All-Stars ne seront pas présents à Chicago mercredi soir. Et c’est aussi là une différence par rapport aux deux occurrences précédentes : la rencontre se jouera au United Center, et non plus en Floride.

« Cela ne doit pas forcément ressembler à la saison dernière. On a bien réussi contre eux cette saison, mais on est conscient que c’est une équipe très bien coachée, avec des joueurs qui ont joué les Finals à plusieurs reprises. Ils savent ce que ça demande tout ça. Ils jouent dur, ils sont organisés, se battent et n’abandonnent jamais », liste le pivot. « Le match s’annonce difficile et pour ces rencontres, ce qu’il s’est passé avant ne compte plus vraiment. Il faut donner le meilleur sur un seul match. On ne doit penser à rien d’autre, seulement à l’action suivante. »

Pour se rassurer et oublier le passé, les Bulls ont effectivement pour eux leur bilan face au Heat cette saison : trois matches, trois victoires. Et ce Miami avec ses 37 victoires semble moins fort que celui de 2023 et 2024.

« Dans chaque rencontre, on essaie d’imposer notre style, de jouer avec nos forces. Pour nous, c’est jouer vite, essayer de courir. Pour ça, on doit bien défendre, prendre les rebonds », analyse l’ancien joueur d’Orlando. « On doit s’assurer de ne pas les laisser trop ralentir le jeu. Ils le font en allant aux lancers-francs, en provoquant des fautes. On devra être malin dans ce domaine. »