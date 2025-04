Jaren Jackson Jr, la clé de la fin de saison des Grizzlies ?

Il y a deux semaines, Draymond Green se disait déçu par Jaren Jackson Jr. qui, comme depuis ses débuts en NBA, continuait d’être handicapé par ses problèmes de fautes dans des rencontres à enjeu. Deux semaines plus tard, le DPOY 2023 va avoir la possibilité de montrer au DPOY 2017 qu’il est capable de performer sous pression.

Ce mardi, les Grizzlies se rendront effectivement chez les Warriors pour y jouer un play-in périlleux qui offrira au vainqueur la 7e place de la conférence Ouest, synonyme de série face aux Rockets au premier tour.

« Nous sommes conscients de ce qui nous attend et nous savons ce que ça signifie de performer dans ces moments de pression » explique l’intérieur de Memphis, qui sait que « c’est à [lui] d’être excellent dans ces moments-là ». « La défense sera la clé pour nous à l’approche de ces matchs couperets. Nous en avons beaucoup parlé en équipe et, si on ne se concentre pas là-dessus, on n’atteindra pas nos objectifs du début de saison. […] Le message que j’ai essayé de faire passer à tout le monde, c’est de rester concentré sur notre objectif principal. »

Plus leader et efficace que jamais

Un discours qui s’apparente à celui d’un leader pour Jaren Jackson Jr. qui, à 25 ans passés et dans sa septième saison NBA, a pris encore plus d’épaisseur dans le vestiaire et dans le jeu, pour devenir l’égal (si ce n’est plus) de Ja Morant. La saison dernière y étant pour beaucoup dans son développement individuel…

« Ça m’a donné l’occasion d’être défendu par les équipes d’une manière bien spécifique » se remémore celui qui enchaînait alors les matchs et les bonnes perf’, dans une équipe en perdition (13e à l’Ouest) à cause des blessures. « Les adversaires utilisaient plein de schémas défensifs différents, il y avait beaucoup de choses à apprendre pour moi. Ça m’a mis face à un nouveau défi… Habituellement, mon rôle était simplement de prendre le ballon et scorer, mais là, je devais apprendre à mettre en place mes coéquipiers et m’assurer de les impliquer. C’était un grand pas en avant pour moi. »

Un an plus tard, Jaren Jackson Jr. a su tirer pleinement profit de cette expérience : redevenu All-Star, il joue tout simplement son meilleur basket.

Affichant 22.2 points, 5.6 rebonds, 2.0 passes, 1.5 contre et 1.2 interception de moyenne, à 49% au tir (dont 38% à 3-points) et 78% aux lancers-francs, pour témoigner de sa polyvalence et de son efficacité en progrès.

Un niveau de jeu satisfaisant et moteur pour tout un groupe, donc, alors que les Grizzlies ont récemment été chamboulés par le licenciement de Taylor Jenkins, conséquence de résultats sur la pente descendante depuis le All-Star Weekend. Qui les ont fait passer de la 2e à la 8e place de l’Ouest…

« On vient de loin et il n’y a pas de raison d’être allé aussi loin pour se laisser déconcentrer par le bruit extérieur » estime-t-il. « On n’a pas forcément bien joué en fin de saison, mais on sait ce qu’il faut faire et il ne nous reste plus qu’à nous concentrer et justement faire ce que l’on fait de mieux sur le terrain. »

Jaren Jackson, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MEM 58 26 50.6 35.9 76.6 1.3 3.4 4.7 1.1 3.8 0.9 1.7 1.4 13.8 2019-20 MEM 57 29 46.9 39.4 74.7 1.0 3.6 4.6 1.4 4.1 0.7 1.7 1.6 17.4 2020-21 MEM 11 24 42.4 28.3 83.3 1.5 4.1 5.6 1.1 3.8 1.1 1.4 1.6 14.4 2021-22 MEM 78 27 41.5 31.9 82.3 1.5 4.3 5.8 1.1 3.5 0.9 1.7 2.3 16.3 2022-23 ☆ MEM 63 28 50.6 35.5 78.8 1.7 5.0 6.8 1.0 3.6 1.0 1.7 3.0 18.6 2023-24 MEM 66 32 44.4 32.0 80.8 1.3 4.2 5.5 2.3 3.6 1.2 2.4 1.6 22.5 2024-25 ☆ MEM 74 30 48.8 37.5 78.1 1.2 4.4 5.6 2.0 3.5 1.2 2.1 1.5 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.