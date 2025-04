Draymond Green déçu par les nombreuses fautes de Jaren Jackson Jr.

Bien qu’il fut All-Star et même défenseur de l’année en 2022, Jaren Jackson Jr. a un problème. Il commet trop de fautes, ce qui est un souci lourd quand on est un défenseur de haut niveau. Draymond Green en sait quelque chose, lui qui est une référence défensive depuis une décennie. L’intérieur des Grizzlies a encore montré, de manière éclatante, que ce problème était important pour Memphis.

D’abord face aux Lakers récemment, en jouant seulement huit minutes en première période (dominée par Los Angeles) à cause de trois coups de sifflet face à lui. Puis de nouveau face aux Warriors, en étant limité à trois minutes en premier quart-temps, et avec des Californiens qui vont faire l’écart quand il sera sur le banc…

« Je suis déçu pour Jaren Jackson Jr. On sait que j’ai beaucoup d’amour pour lui, c’est un Spartan (passé par Michigan State) comme moi. Il est trop bon pour connaître encore des problèmes de faute », assure Draymond Green. « Il y a quelques fautes qu’il peut éviter. C’est le moment de franchir un cap dans ce domaine. Ce fut énorme pour nous de le sortir du match et j’en suis satisfait, mais je suis un fan de Jaren aussi. Je le soutiens et le voir encore avoir des soucis avec les fautes, ce n’est pas possible. Son équipe a besoin de lui sur le parquet. »

Un mal récurrent

Le joueur de Memphis a pu jouer 31 minutes face à Golden State mais s’est retrouvé bloqué sur le banc à deux minutes du terme, après sa 6e faute. Le score à ce moment-là ? 122-123 pour Stephen Curry et sa bande. Le score à la fin de la rencontre ? 125-134 pour les Warriors, qui ont donc passé un 11-3 après la sortie de « JJJ ».

« Dès qu’il prenait une faute, j’étais content. Mais je pensais aussi que ce n’est pas possible », poursuit Draymond Green. « Quand il a pris sa cinquième faute, j’ai été voir Desmond Bane sur le banc pour lui dire que c’était dingue, ridicule. Jaren ne peut pas faire ça, il est trop bon pour faire ça encore et encore. Je le répète : j’étais heureux de le voir prendre des fautes, mais maintenant que le match est fini, ce n’est pas possible. Il est trop bon pour se sortir des matches ainsi. »

Avec 238 fautes commises cette saison, Jaren Jackson Jr. est en tête de la NBA dans la catégorie, à égalité avec son ancien coéquipier, Dillon Brooks. Un problème récurrent qui l’avait également plombé avec Team USA, lors de la Coupe du monde 2023, et qu’il n’arrive donc toujours pas à régler, alors qu’il finit sa 7e saison en NBA.

Jaren Jackson, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 19 58 26 50.6 35.9 76.6 1.3 3.4 4.7 1.1 3.8 0.9 1.7 1.4 13.8 2019-20 20 57 29 46.9 39.4 74.7 1.0 3.6 4.6 1.4 4.1 0.7 1.7 1.6 17.4 2020-21 21 11 24 42.4 28.3 83.3 1.5 4.1 5.6 1.1 3.8 1.1 1.4 1.6 14.4 2021-22 22 78 27 41.5 31.9 82.3 1.5 4.3 5.8 1.1 3.5 0.9 1.7 2.3 16.3 2022-23 ☆ 23 63 28 50.6 35.5 78.8 1.7 5.0 6.8 1.0 3.6 1.0 1.7 3.0 18.6 2023-24 24 66 32 44.4 32.0 80.8 1.3 4.2 5.5 2.3 3.6 1.2 2.4 1.6 22.5 2024-25 ☆ 25 65 29 49.5 36.7 77.4 1.2 4.4 5.6 2.1 3.4 1.3 2.2 1.6 22.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.