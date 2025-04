À Denver, Mike Malone était sur la sellette depuis plusieurs mois

Lundi, Josh Kroenke a pris la parole pour évoquer le limogeage surprise de Mike Malone et de Calvin Booth, respectivement coach et GM des Nuggets. À trois journées de la fin de la saison régulière, le propriétaire de la franchise de Denver a appuyé sur le bouton rouge, et il a expliqué qu’il avait envisagé de le faire en février. À l’époque, les Nuggets étaient sur une série de huit victoires de rang…

« Qu’est-ce qui serait plus dingue : ce que j’ai fait la semaine dernière ou le faire après une série de huit victoires ? » a demandé Josh Kroenke lors de ce point presse. « Je pense que ces huit matchs ont masqué une tendance qui se dessinait en coulisses et qui, au final, a vraiment commencé à avoir un impact sur la fin de notre saison. »

Les huit victoires de suite étaient surtout la conséquence d’un calendrier très favorable, et Josh Kroenke révèle qu’il avait même envisagé des changements fin novembre après l’entame très moyenne des Nuggets.

Nikola Jokic tenu informé ?

« Je sentais vraiment que les choses n’allaient pas dans la bonne direction » poursuit-il, avant de se justifier sur ce choix par « l’espoir de redonner de l’énergie au groupe et de rétablir un état d’esprit positif avant les playoffs. Je pense que nous y sommes parvenus sur les trois derniers matchs… mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. »

Au passage, il a évoqué Nikola Jokic, qui pourrait être tenté d’aller voir ailleurs après le départ de Mike Malone.

« Quand on a un joueur comme lui, surtout au sommet de sa carrière, on a une responsabilité. Mais je ressens une responsabilité encore plus grande envers la personne… Je serais le gars le plus idiot du basket si je ne lui demandais pas son avis sur certaines choses. Mais c’est ma responsabilité de prendre des décisions pour le bien de la franchise, et je pense que Jokic le comprend et le respecte. »

Enfin, Josh Kroenke a tenu à « remercier à la fois Calvin et Coach Malone ». « Pour être honnête, aucun des deux ne méritait ça, donc je m’en excuse. »