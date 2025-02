Les Nuggets n’arrivent toujours pas à enchaîner 10 victoires de suite

La dernière fois que les Nuggets ont remporté plus de 10 matches de suite, Evan Fournier et Andre Iguodala étaient dans l’effectif et leur pivot s’appelait Kosta Koufos. C’est dire si ça date, et c’était en 2013. Depuis, Nikola Jokic et Mike Malone sont arrivés, et ils ont mené la franchise au titre en 2023. Mais… ils ne sont jamais parvenus à remporter 10 victoires de suite.

Confirmation cette nuit puisque les Lakers sont venus mettre fin à leur série de neuf victoires de rang. Et pour Mike Malone, il n’y avait pas photo entre les deux formations. « Nous avons été surclassés ce soir, et nous l’avons été tactiquement » avoue le coach de Denver. « Ça ne devrait jamais arriver et il faut les féliciter ».

Sans pointure au poste 5, les Lakers avaient pourtant décidé de monter un plan anti-Jokic et il a fonctionné.

« Ils ont mis en place des prises à deux à chaque action, l’ont empêché de recevoir le ballon en tête de raquette et ils l’ont constamment devancé. Quelle est la meilleure façon de stopper un joueur ? Ne pas le laisser toucher la balle » poursuit Mike Malone.

Deux maestros à la baguette, c’est un luxe !

Pourtant, les Nuggets restaient sur 13 victoires en 14 matches face aux Lakers, et même huit de suite à domicile. Mais les Lakers version Doncic sont semble-t-il différents de ceux version Davis.

« Ils possèdent deux joueurs pour diriger le jeu » constate le coach de Denver. « L’autre jour, quelqu’un a demandé à Luka qui de lui ou LeBron allait prendre le dernier tir d’un match. Il a répondu que ce serait chacun leur tour. C’est un luxe… »

Pour Jamal Murray, il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives. « On n’a pas réussi à combler l’écart, et c’est frustrant… Ils ont vraiment bien joué, mais cela faisait des années qu’on les dominait. Ce n’est qu’un match, et il ne faut pas sur-réagir. On va faire les ajustements nécessaires. La prochaine fois, on sera plus physique et plus intense. Clairement, ils étaient arrivés avec l’idée de stopper notre série. »