Les Wolves ont fini très fort pour gagner le droit de défier les Lakers

Une qualification « au buzzer » pour les Wolves. Alors que les hommes du Minnesota évoluaient en-dehors du Top 6 à l’Ouest depuis le 9 février, ils ont arraché leur qualification directe pour les playoffs dimanche, à l’occasion de la dernière journée de saison régulière et une victoire face au Jazz.

Avec 49 succès – sept de moins que l’an dernier – pour 33 défaites, les Wolves ont terminé à la 6e place et affronteront donc les Lakers (50v-32d), titulaires de la 3e place, au premier tour des playoffs. Un petit exploit quand on se souvient qu’à la fin du mois de février, après deux défaites face aux Lakers et Jazz justement, les Wolves avaient glissé à la 10e place avec seulement trois succès au-dessus des 50% de victoires…

Anthony Edwards et ses coéquipiers pensaient alors que leur qualification pour les playoffs passerait nécessairement par le play-in.

« C’est ce que j’ai dit aux gars. On ne veut pas jouer le play-in, parce que j’ai vécu les deux situations. On veut être pleinement préparés en allant directement en playoffs. On veut cette semaine entière, on veut pouvoir faire face à l’équipe étudiée pendant trois ou quatre jours, à fond, pour être vraiment prêts », lâche Anthony Edwards.

En 2022, sa formation avait battu les Clippers en play-in pour se qualifier, avant de perdre face aux Lakers l’année suivante, puis de battre le Thunder pour accéder aux playoffs. L’an dernier, ses Wolves s’étaient qualifiés directement.

Les bons ajustements, les bons sacrifices

« J’ai dit aux gars que j’étais super fier de ce qu’ils avaient accompli cette saison. On n’a pas fait de gros échange au milieu de la saison pour essayer de régler les choses. On n’a pas viré d’entraîneurs pour arranger quoi que ce soit. Ce sont eux qui ont réglé ça eux-mêmes. Ces gars-là ont fait les bons ajustements, les bons sacrifices, et ils ont compris ce qu’ils devaient être collectivement », salue Chris Finch.

Un moyen de mettre en avant le beau virage opéré par son équipe dont le choix d’envoyer Karl-Anthony Towns vers les Knicks l’été dernier, pour Julius Randle, a suscité les débats tout au long de la saison. Pourtant, malgré quelques ratés comme cette défaite à domicile face aux Pelicans, ou une autre à Milwaukee alors que la victoire leur semblait promise, les Wolves ont signé une très grosse fin de saison : 17 victoires sur leurs 21 dernières sorties, avec certes un calendrier globalement abordable.

« On a encore beaucoup à faire, mais tout le mérite leur revient, parce que c’était important pour eux de trouver la solution. Et on l’a trouvée. Ils l’ont trouvée », continue Chris Finch. Avec un rendement bien plus important après le All-Star Game (15 points et 12.5 rebonds), Rudy Gobert incarne bien cette bonne dynamique.

« On savait que quand je suis arrivé ici, c’était un processus. Il y a eu pas mal d’adversité, et on a appris à la surmonter et à en tirer des leçons. Cette fois, après l’échange (Towns/Randle), notre équipe est devenue un peu différente. On a tous dû, individuellement et collectivement, apprendre à s’adapter les uns aux autres et à progresser. On a traversé des difficultés, mais on a tenu bon. Tout ce qu’on a vécu en tant qu’équipe nous a rapprochés », analyse le Français.

Son équipe va maintenant mettre cette dynamique à l’épreuve des Californiens d’un certain Luka Doncic, leur bourreau la saison passée.