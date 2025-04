Nuggets, Clippers et Wolves valident leurs places en playoffs !

Tout était encore possible pour les Nuggets, les Clippers, les Warriors, les Wolves et les Grizzlies lors de cette ultime soirée de la saison régulière. Et ce sont Stephen Curry et sa bande qui sortent du Top 6.

Les Nuggets finissent à la 4e place

Denver a vu Ime Udoka aligner son cinq majeur alors que les Rockets n’avaient plus rien à jouer. Néanmoins, les hommes de David Adelman ne se sont pas laissés surprendre et ont pris le contrôle dès l’entame de match grâce à l’inévitable Nikola Jokic (18 points, 7 rebonds, 7 passes). Sans trembler, Denver s’impose 126-111 et finit à la 4e place de cette Conférence Ouest. Ils défieront au premier tour les Clippers.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 117 ORL 105 BOS 93 CHA 86 BRO 105 NYK 113 CLE 118 IND 126 MIA 118 WAS 119 PHI 102 CHI 122 MIL 140 DET 133 HOU 111 DEN 126 MEM 132 DAL 97 MIN 116 UTH 105 NOR 100 OKC 115 SAS 125 TOR 118 GSW 119 LAC 124 POR 109 LAL 81 SAC 109 PHO 98

Les Clippers arrachent la 5e place

C’était le duel de la soirée et il a tenu toutes ses promesses. Dans un match irrespirable, parti en prolongation, les Clippers ont pu compter sur un très bon duo Kawhi Leonard (33 points, 6 rebonds, 7 passes) / James Harden (39 points, 10 passes) pour venir à bout des Warriors.

La franchise de Los Angeles prend la 5e place et affrontera donc les Nuggets au premier tour des playoffs.

Les Wolves évitent le « play-in » et grimpe à la 6e place

Alors qu’ils étaient à la 7e place au début de la soirée, les Wolves devaient absolument vaincre le Jazz pour éviter le « play-in ». Si la mission semblait facile sur le papier, sur le terrain, cela a été bien compliqué.

En première période, Minnesota n’a pas réussi à contenir une équipe du Jazz portée par un bon Brice Sensabaugh (22 points, 7 rebonds). Néanmoins, les Wolves ont pu compter sur les 43 points d’Anthony Edwards pour dérouler en seconde période et finir par s’imposer 116 à 105.

Minnesota prend ainsi la 6e place de l’Ouest et héritent d’un duel face aux les Lakers au premier tour…

Les Warriors, malheureux septièmes

Golden State n’a pas démérité, mais a craqué dans les derniers instants. Dans ce duel épique face aux Clippers, les Warriors se sont inclinés en prolongation et réalisent la mauvaise opération de la soirée.

Direction le « play-in » pour la franchise de San Francisco qui devra triompher des Grizzlies ce mardi pour valider sa place en playoffs. En cas de victoire, il faudra ensuite retrouver les Rockets lors du premier tour.

Les Grizzlies restent à la 8e place

Memphis était déjà condamné au « play-in » et ne pouvait monter à la 7e place que si les Wolves perdaient face au Jazz. Sachant qu’il n’y avait que très peu de chances de monter au classement, les Grizzlies avaient laissé les cadres au repos pour se laisser porter par Marvin Bagley (25 points, 11 rebonds). Si les hommes de Tuomas Iisalo ont battu largement les Mavericks (132-97), Minnesota a dominé le Jazz.

Ainsi, les Grizzlies finissent à la 8e position et iront défier les Warriors, au Chase Center pour espérer décrocher leur ticket pour la seconde partie de la saison.

