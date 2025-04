En dix minutes, les Wolves sont passés de la 5e à la 8e place !

Même s’il y a eu de belles victoires, comme la dernière à Denver avec l’aide de Russell Westbrook, les Wolves auront vécu une saison compliquée de bout en bout. À l’image de ce revers face aux Bucks, les partenaires de Rudy Gobert manquent de maîtrise et ce 39-8 encaissé en 10 minutes les fait passer de la 5e à la 8e place. En une soirée !

« J’ai entièrement confiance dans notre capacité à rebondir, » assure Chris Finch. « Nous avons de bons gars. Ils vont s’en remettre. Nous avons déjà essuyé des défaites difficiles cette saison. Nous ne nous attendions pas à gagner nos dix derniers matchs sans en perdre un seul. »

Une zone fatale

Que retenir ? Les trois quart-temps qui avaient permis de prendre 24 points d’avance, ou les dix dernières minutes catastrophiques ? « On a joué du très bon basket pendant trois quarts-temps », souligne Donte DiVincenzo. « Il faut prendre conscience ce qui s’est passé, mais ce n’est pas une raison pour que tout s’écroule ».

Ce qui s’est passé, c’est que Doc Rivers a sorti une zone, et que les Wolves ont été incapables de l’attaquer avec huit balles perdues et un affreux 4 sur 20 aux tirs. De quoi donner des idées à leurs futurs adversaires.

« C’était difficile pour chacun d’entre nous de trouver une bonne position face à leur zone. Cela nous a tous foutus en l’air ! » regrette Anthony Edwards, tandis que Julius Randle prévient que les adversaires vont s’en inspirer : « Si les équipes sont intelligentes, probablement, mais je ne vais pas leur donner la recette… »

Jeudi, c’est le « match le plus important de l’année »

Mais à Minnesota, on veut voir le verre à moitié plein, et les joueurs de Chris Finch sont certes 8e, mais à une victoire de la 4e place, et en cas d’égalité, dimanche soir, ils affichent un meilleur bilan dans leur conférence que les Clippers, les Grizzlies, les Nuggets et les Warriors.

Ils ont aussi leur destin entre les mains avec trois rencontres à leur portée : un déplacement à Memphis, puis les réceptions des Nets et du Jazz. Pendant ce temps-là, les Warriors et les Clippers vont s’affronter, et les Grizzlies défieront les Nuggets. Mathématiquement, deux de ses quatre formations auront une défaite de plus…

Pour Anthony Edwards, la situation se résume à ça : « Le prochain match est le plus important de l’année ! ». C’est donc jeudi soir, à Memphis, dans ce qui ressemble à une finale pour aller en playoffs. Ou à un avant-goût du play-in…