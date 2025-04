Les Bucks voient leur match à Detroit comme une manche de play-in

Le dernier affrontement entre les deux équipes remonte à début décembre. Modestes 11e de leur conférence, les Pistons étaient encore loin de leurs aspirations actuelles, quand les Bucks commençaient à trouver leur rythme. Ces formations se retrouvent la nuit prochaine dans un tout autre contexte. L’enjeu : l’obtention de la 5e place.

Celle-ci est toujours occupée par les hommes de Doc Rivers (46v-34d) qui se déplacent sur le parquet des Pistons (44v-36d), 6e, avant de recevoir ces derniers dimanche prochain. Doc Rivers voit ce déplacement comme la « première manche d’un play-in. C’est à peu près ça, d’une certaine manière. »

« Ça va être une super expérience. J’ai hâte. Je pense que le public à Detroit va être incroyable. Ils vont jouer dur, ils vont bien jouer. Et on va devoir être à la hauteur. Je ne vois pas de meilleur scénario pour entrer en playoffs que celui-ci », s’enthousiasme le coach des Bucks.

Ce dernier, alors que son équipe s’apprêtait à battre les Pelicans hier, savait que Detroit avait gagné le un peu plus tôt dans la soirée face aux Knicks. « Le match était sous contrôle, et on avait un vol à prendre, donc on voulait faire en sorte que les gars terminent et reçoivent leurs soins », décrit le technicien dont la formation doit s’assurer de gagner un des deux derniers matchs pour garder cette 5e place.

Un remake face aux Pacers ?

Un positionnement synonyme d’affrontement face aux Pacers, dans un remake du premier tour de l’an dernier auquel Giannis Antetokounmpo, blessé, n’avait pas pu prendre part. Lors du premier match face à Detroit cette saison, à la mi-novembre, le Grec s’était offert sa meilleure marque de la saison (59 points).

« C’est une équipe totalement différente. Ils ont ajouté Dennis Schroder n’est-ce pas ? Ils ont ajouté quelqu’un d’autre ? C’est une équipe qui joue vite, physique. Ils ont de bons shooteurs qui peuvent écarter le jeu. Et puis on sait clairement qui mène la danse », analyse le leader des Bucks en parlant de Cade Cunningham.

Les coéquipiers de ce dernier devront remporter ces deux derniers matchs pour s’emparer de la 5e place. Sans quoi ils resteraient à la 6e place pour un premier tour face aux Knicks… qu’ils viennent de battre une 3e fois de suite. À voir donc si l’une des deux équipes vient à « calculer » en pensant à son adversaire au premier tour.

Doc Rivers assure, lui, que la priorité est d’arriver en bonne santé. « On a une semaine entière après ces deux matchs pour se préparer, peu importe qui sera notre adversaire. Ou du moins cinq jours. Cela nous permettra de nous reposer et de nous préparer », termine le coach.