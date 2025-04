Les Pistons font craquer les Knicks dans le « money-time »

Avant de (probablement) se retrouver en playoffs dans dix jours, les Pistons et les Knicks se retrouvaient déjà dans le Michigan pour la quatrième fois en saison régulière, et cette grande répétition du premier tour a débouché sur un succès des coéquipiers de Cade Cunningham (36 points, 8 passes), grâce à un quatrième quart-temps et un « money-time » rondement menés (115-106).

Sans OG Anunoby, Josh Hart et Mitchell Robinson, New York a surtout pu compter sur Karl-Anthony Towns (25 points, 10 rebonds, 5 passes), mais cela n’a pas suffi à cause de ce finish beaucoup trop mal maîtrisé. Ainsi, Detroit n’a eu de cesse de faire parler sa dimension physique pour bousculer les joueurs new-yorkais, avec Isaiah Stewart, Ron Holland ou Jalen Duren, et après avoir longtemps couru après le score, un « run » de 9-0 a validé cette jolie victoire dans les cinq dernières minutes.

Si pour les Pistons, 6e, ce succès sert à prendre confiance et envoyer un message à l’approche des playoffs, cette défaite ne fait en revanche pas les affaires des Knicks, encore 3e mais qui doivent surveiller les Pacers au classement. Les prochains jours seront chauds pour les coéquipiers de Jalen Brunson, qui s’est d’ailleurs fait une nouvelle frayeur à la cheville, avant de revenir en jeu…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Detroit sort les muscles au finish. Victorieux des Knicks pour la troisième fois en quatre confrontations cette saison, les Pistons auront donc fait la différence dans les cinq dernières minutes, à partir de 99-99. Longtemps maintenus dans le match par Cade Cunningham, toujours aussi rayonnant à la tête de cette équipe, les joueurs de JB Bickerstaff ont complètement fait déjouer New York, muet pendant quatre bonnes minutes. Outre la maestria de Cade Cunningham, on peut relever le bel apport du rookie Ron Holland, qui a pesé des deux côtés avec son énergie, et qui a surtout été à l’origine de ce 9-0 finalement déterminant.

– New York sous la menace de Indiana. En cas de victoire, les Knicks pouvaient s’assurer la 3e place de la conférence Est, qu’importe le résultat des autres matchs. Sauf que cette défaite les laisse sous la menace des Pacers, qui l’ont emporté contre les Cavaliers et qui ne se retrouvent plus qu’à un petit match derrière, avec encore deux rencontres à jouer pour chaque équipe (Cleveland et Brooklyn pour New York, Orlando et Cleveland pour Indiana). Autant dire que les Knicks vont devoir se montrer sérieux jusqu’au bout afin de conserver leur place sur le podium…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.