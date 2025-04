La réception des Knicks, une répétition générale pour les Pistons

Sauf scénario peu probable dans les derniers jours de la saison régulière, les Pistons termineront à la sixième place de la conférence Est et les Knicks à la troisième, et les deux équipes auront donc rendez-vous au premier tour des playoffs. Avant ça, il y a une petite répétition générale à Detroit, ce jeudi soir.

« Je trouve que c’est fun », commente JB Bickerstaff. « C’est une opportunité pour les deux équipes d’envoyer un message, de prouver qu’on est compétitif, de répéter les systèmes, de faire les petites choses. Je suis sûr que les gars vont se donner à fond comme ils l’ont toujours fait. »

On sait déjà que New York jouera sans OG Anunoby ni Josh Hart et nul doute que les deux équipes ne vont pas tout montrer avant de se retrouver dans une série physique et tactique. Mais se croiser une semaine avant les choses sérieuses, ce n’est pas anodin non plus.

« On le prend au sérieux. On sait que c’est une équipe qu’on va retrouver », explique Jalen Duren. « On est conscient de leur groupe, de ce qu’ils ont fait et on voit ça comme une opportunité de se préparer. »

Et aussi de finir sérieusement la saison régulière, ce que désirait JB Bickerstaff après avoir vu ses troupes se relâcher après l’officialisation de la qualification pour les playoffs.

« C’est important de bien jouer. Peu importe le résultat, on veut jouer notre meilleur basket et ce ne fut pas le cas depuis deux matches », insiste le coach des Pistons. « On a des rotations qui changent avec des joueurs absents, mais on veut retrouver la confiance. C’est important d’être bon avant d’aller en playoffs. »