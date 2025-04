Attention à la dernière marche pour Detroit

En s’imposant contre les Raptors, les Pistons ont validé officiellement leur place en playoffs. Un exploit énorme, historique même, pour la franchise qui avait terminé la saison passée avec le pire bilan de la ligue (14 succès).

Depuis, Detroit a perdu deux matches d’affilée et le dernier, face aux Kings, est notable car les Pistons avaient 18 points d’avance. Ils ont fini par lâcher notamment face à un superbe Zach LaVine.

« La régularité, c’est la clé pour nous », assure JB Bickerstaff. « Et cela ne veut pas dire que les autres joueurs n’auront pas d’opportunités. En ce moment, l’idée, c’est d’être clair sur ce qu’on veut faire, ce qu’on a besoin de faire, quel est notre système, quelles sont nos rotations : on est concentré là-dessus en ce moment. »

En clair, les derniers jours de la saison régulière doivent servir à préparer le premier tour des playoffs. Pas question de décompresser après l’obtention du précieux sésame.

« On veut gagner ces matches, on veut donner le meilleur de nous-mêmes, mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour réussir, afin que, une fois en playoffs, on joue avec confiance », poursuit le coach des Pistons.

Il reste un match contre New York et deux face à Milwaukee pour conclure. Des rencontres parfaites sur le papier pour se préparer, surtout que, pour l’instant, le premier tour se jouerait face aux Knicks. Et pour rebondir également, après ce revers face aux Kings.

« C’est évident qu’on joue contre des grands joueurs, qui sont très, très bons », rappelle JB Bickerstaff après le dernier revers concédé face à Sacramento. « Si on les laisse jouer avec leurs forces, ils sont encore plus forts et on n’a pas fait assez pour éviter qu’ils jouent avec leurs forces. »