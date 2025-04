Les Pistons signent une première historique : passer du pire bilan aux playoffs !

Qui aurait pu prédire la belle saison des Pistons ? Peut-être encore plus après leur quatrième match, soldé par une quatrième défaite de suite. Le soir du 1er novembre 2024, Detroit affichait un bilan de 1-5 et beaucoup imaginaient déjà le club revivre le cauchemar de la saison passée, terminée avec 14 succès pour 68 revers.

Mais petit à petit, semaine après semaine, un collectif s’est mis en place, la patte JB Bickerstaff s’est imposée et les Pistons ont désormais 43 victoires au compteur. La dernière contre Toronto est la plus importante : elle offre un billet pour le premier tour des playoffs !

« C’est énorme », admet le coach. « On ne prend pas toujours le temps de réfléchir à notre position, mais là, c’est une chance pour ce groupe de penser à ce qu’il a fait, d’où il vient et ce qu’il a été capable de faire. Inverser les choses comme ça et aller en playoffs, c’est vraiment énorme. »

En attente d’une victoire depuis mai 2008…

C’est même historique puisque jamais une équipe qui avait terminé à la dernière place de la ligue une saison n’avait disputé les playoffs lors de la suivante.

On se souvient que les Celtics en 2007/08 avaient remporté 66 victoires après une saison à 24 succès. Mais à l’époque, en 2006/07, les Grizzlies avaient fait pire avec 22 victoires, et Boston n’avait pas eu le plus mauvais bilan de la saison précédente. De plus, la progression était très attendue avec les arrivées de Kevin Garnett et Ray Allen. Les Pistons, eux, n’ont pas signé un All-Star pour progresser.

« Les gens ont douté de nous, ne croyaient pas en nous. Ils pensaient qu’on mettrait plus de temps à changer les choses, mais on y est », commente Jalen Duren. « On va prendre un moment pour profiter de ce qu’on a fait. Mais ce n’est qu’un accomplissement. L’objectif, c’est le titre. »

Les Pistons reviennent de loin et cette qualification pour les playoffs est une première pour la franchise du Michigan depuis 2019. Et avant de penser au titre, il faudra faire le minimum : gagner un match. Car, avec les « sweeps » de 2019, 2016 et 2009, Detroit n’a plus remporté une simple rencontre de playoffs depuis le 26 mai 2008 ! C’était en finale de conférence face aux Celtics, futurs champions.

« On est content mais l’état d’esprit de tout le monde, c’est qu’on n’a pas gagné le trophée non plus. On n’a rien fait encore », conclut Jalen Duren.