Une victoire plus que symbolique pour JB Bickerstaff

Les Pistons pouvaient-ils battre les Cavaliers, la meilleure équipe de la conférence Est, sans leur meilleur joueur Cade Cunningham ? Oui, avec un dernier effort en fin de rencontre, pour valider ce succès de prestige pour Detroit et JB Bickerstaff.

« L’alchimie collective », répond Dennis Schroder pour justifier cet exploit. « On s’aime, sur et en dehors du parquet. On se bat, on donne tout ce qu’on a pour l’autre. Et l’entraîneur fait un excellent travail, il est le coach de l’année. »

Pour le technicien, cette victoire est déjà symbolique : après trois défaites contre Cleveland, et pour leur dernier duel, il parvient enfin à vaincre son ancienne équipe. Le faire sans le All-Star local, ce n’est pas rien et cela montre que son message passe bien dans le Michigan.

Le coach de l’année ?

« Notre façon de jouer, c’est son style, sa patte, son attitude. Il fait un remarquable travail pour nous donner confiance, pour offrir aux gars des capacités afin qu’ils puissent jouer des deux côtés du terrain », note Tim Hardaway Jr. « Quand on a un entraîneur comme ça, qui communique avec chacun de ses joueurs comme il le fait, avant et après les entraînements, ça va loin. On veut aller à la guerre avec lui. Voilà pourquoi il est le coach de l’année. »

C’est son homologue Kenny Atkinson, qui l’a remplacé sur le banc de Cleveland, qui est le favori pour obtenir ce trophée mais, en triplant le total de victoires des Pistons par rapport à la saison passée (42 contre 14), JB Bickerstaff n’est pas loin derrière. Peut-il réussir à le doubler dans la dernière ligne droite ?

« J’aime ce groupe. C’est pour ça qu’on fait ça, nous, les coaches. On espère trouver un groupe qui comprend le concept d’équipe », livre l’entraîneur. « Des joueurs qui sont prêts à se sacrifier pour être un morceau de l’équipe. Depuis le début et jusqu’à maintenant, c’est ce qu’ils ont fait. Ils me laissent une chance de les coacher. Ils essaient de faire ce que je demande, sans broncher. Mon travail tourne autour d’eux et c’est grâce à eux que je m’amuse. »