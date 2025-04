Le MVP de la nuit | Le final royal de Zach LaVine

En l’espace de 24 heures, Zach LaVine vient de signer une sacrée performance avec un 15/22 en cumulé à 3-points, entre son 7/11 à Cleveland la veille et le 8/11 de cette nuit à Detroit, pour permettre à Sacramento de signer deux victoires cruciales en vue de la postseason. Après une sortie à 37 points, l’arrière a donc surenchéri cette nuit en inscrivant 43 points pour permettre aux Kings de signer leur 20e victoire de la saison à l’extérieur.

Ce qu’on retiendra surtout de ce match, c’est son incroyable coup de chaud qui a débuté en fin de troisième quart-temps et s’est poursuivi sur le début du quatrième avec notamment un 5/5 à 3-points qui a fini par écœurer des Pistons incapables de l’arrêter.

En moins de quatre minutes, à cheval entre les deux périodes, il a notamment claqué 18 points, et Sacramento est passé de -5 (91-86) à +4 (102-106). Un passage qui a complètement changé le cours de la fin de match.

Une « chaleur » différente

« Quand il est chaud comme ça, c’est une chaleur différente des autres, et on veut juste que ce soit lui qui touche le ballon à chaque fois. On a essayé de trouver des solutions pour qu’il puisse se créer des situations de tir, tout en sachant qu’ils allaient être physiques en face. Les joueurs ont réussi à le trouver et il a trouvé un moyen de remporter le match, c’est tout à son honneur » explique Doug Christie.

Zach LaVine ne s’est pas arrêté là puisqu’il planté un nouveau 3-points quelques instants plus tard, son cinquième de suite, avant de finir le job en toute fin de match avec un ultime panier derrière l’arc et un tir à mi-distance pour achever définitivement les Pistons, battus 127-117.

« J’ai simplement dit à Zach d’insister » rapporte DeMar DeRozan, auteur de 37 points. « Je devais le remplacer au début du 4e quart-temps, mais j’ai dit au coach de le laisser sur le terrain. Il était bouillant. C’était notre leader. S’il n’avait pas été aussi chaud, nous n’aurions pas gagné. Mais il n’y a rien de nouveau pour moi ».