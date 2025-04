À Memphis, les Wolves remportent « le match le plus important de l’année »

Toujours aussi irréguliers, les Wolves remportent le « match de l’année » pour reprendre les mots d’Anthony Edwards, puisque les partenaires de Rudy Gobert s’imposent à Memphis dans une rencontre décisive dans la course à la qualification directe pour les playoffs.

Toujours en position de « play-in » à l’issue de la partie, Minnesota a d’abord fait un premier break dès le premier quart-temps. Après un bon passage de Ja Morant et Vince Williams Jr, Anthony Edwards se chauffe le poignet et les Wolves signent un 11-2 pour s’échapper (21-13).

Julius Randle pose de gros problèmes à Zach Edey et Anthony Edwards est très facile après les habituels gros écrans de Rudy Gobert. A la fin du premier quart-temps, Nickeil Alexander-Walker redonne un petit coup d’accélérateur, et Anthony Edwards s’en va marquer au coeur de la raquette à la dernière seconde (37-31).

Un 3e quart-temps à sens unique

Les Wolves ne parviennent pas à faire vraiment le break, et le retour des titulaires faire du bien aux Grizzlies. Scotty Pippen Jr se jette au sol pour trouver Desmond Bane dans le corner. Le shooteur des Grizzlies signe un 6 sur 6 à 3-points en première mi-temps, et il redonne l’avantage aux Grizzlies (63-61). À ses côtés, Ja Morant la joue altruiste, et c’est lui qui trouve Zach Edey sous le cercle pour un dunk facile. À Minny, Edwards est toujours aussi facile, mais les Grizzlies mènent à la pause (72-67).

Et puis, les Wolves vont se lâcher, et la rencontre va tourner à la boucherie ! A la faveur d’un 17-0, les Wolves passent de -6 à +11 en… trois minutes ! Auteur d’un 5 sur 5 aux tirs pour attaquer la deuxième mi-temps, Julius Randle inscrit un 3-points chanceux, puis Mike Conley découpe la défense des Grizzlies. Les Wolves sont irrésistibles, et le 17-0 se transforme en 24-2 avec une énorme claquette d’Anthony Edwards sur un loupé de Julius Randle. Memphis est totalement assommé et l’écart atteint les 20 points grâce à Nickeil Alexander-Walker (114-94).

Pour une fois, les Wolves ne vont pas enlever le pied de l’accélérateur du pied, et ils s’imposent finalement 141-125 dans cette rencontre essentielle pour la suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le point au classement. C’était le match à ne pas perdre pour les Wolves, et ça profite aux… Warriors ! Avec 46 victoires pour 32 défaites, Minnesota revient à la hauteur de Golden State et Memphis, mais avantage aux coéquipiers de Stephen Curry qui affrontent ce soir Portland. Pour les Grizzlies, le « play-in » sera très difficile à éviter.

– Un quart-temps de rêve. Avec un Anthony Edwards intouchable, les Wolves signent le quart-temps le plus prolifique de la saison avec 52 points inscrits au retour de la pause. Aucune équipe n’avait inscrit autant de points cette saison dans un quart-temps, et c’est même un record de franchise.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.