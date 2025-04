Le MVP de la nuit | Shai Gilgeous-Alexander a vite rectifié le tir !

Dimanche dernier, le Thunder avait plié sous les bombes à 3-points des Lakers (99-126). Deux jours plus tard, il y avait comme une odeur de revanche dans l’air et Shai Gilgeous-Alexander avait à cœur de soigner l’affront subi quelques jours plus tôt.

La star d’OKC s’est illustrée avec 42 points à 14/26 au tir, 6 rebonds et 6 passes pour permettre au Thunder de s’imposer 136 à 120.

Si la rencontre a basculé avec l’expulsion de Luka Doncic, les 10 points de « SGA » dans le dernier quart-temps ont également scellé le sort de la rencontre.

« Dans le quatrième quart-temps, j’essaie d’arriver sur chaque possession avec le plus de confiance possible », décrypte le MVP de la soirée concernant son approche des fins de match. « Je ne me dis jamais que je dois absolument mettre ce tir, je lis le jeu si c’est à moi d’attaquer, j’attaque, si c’est au tour d’un de mes coéquipiers, je le laisse faire. »

Une dernière performance de MVP pour la route

Cette double confrontation face aux Lakers a permis au Thunder d’avoir un dernier test avant les playoffs, comme l’a évoqué Shai Gilgeous-Alexander après la rencontre.

« C’est l’une des meilleures équipes de la Ligue. Ils vont vous rentrer dedans peu importe qui est sur le terrain. C’est toujours un excellent test de les affronter, peu importe le moment de l’année. »

Avec 42 points, SGA sort ce qui peut être une dernière performance de MVP histoire de renforcer un dossier déjà bien fourni. Grâce à cette victoire, le Thunder a empoché son 65e succès de la saison, ce qui en fait le nouveau record de « franchise », qui dépasse les 64 victoires des Seattle Supersonics de la saison 1995/96.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 ☆ OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 ☆ OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 ☆ OKC 75 34 51.9 37.1 90.0 0.9 4.1 5.0 6.4 2.1 1.7 2.4 1.0 32.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.