Luka Doncic et les Lakers ne comprennent pas la décision des arbitres

Le match entre le Thunder et les Lakers a ressemblé à un match de boxe. Un excellent combat même. Puis, comme un arbitre qui déciderait de mettre fin aux hostilités au milieu du ring, JT Orr a pris une décision importante : sortir Luka Doncic. Un moment difficile à comprendre et aux conséquences énormes puisque OKC va rouler sur Los Angeles ensuite.

« C’était un super match, qui ne s’est malheureusement pas terminé comme, je pense, tous les fans de basket du monde l’auraient voulu, à cause d’une décision prise par certaines personnes », se lamente logiquement JJ Redick.

Il reste moins de huit minutes à jouer et Luka Doncic vient d’inscrire un panier qui met les Lakers devant d’un point. Il crie en direction de JT Orr et ce dernier décide alors d’infliger une seconde faute technique au Slovène. Résultat : expulsion ! Le joueur et ses coéquipiers se précipitent sur l’arbitre pour lui expliquer que l’ancien des Mavericks ne lui parlait pas, mais réglait ses comptes avec un fan au premier rang. Rien n’y fait.

Luka Doncic parle trop

« On peut voir ce qui est arrivé. Je n’ai jamais fait sortir un fan d’une salle. Jamais. Mais si on me parle, alors je vais répondre. Cela n’avait rien à avoir avec l’arbitre, donc je n’ai pas vraiment compris », raconte la star des Lakers.

Dans la foulée de cette décision lourde, les arbitres donnent également une faute technique à Jarred Vanderbilt, après un simple contre sur Alex Caruso. « Le match est devenu bizarre après ce moment », estime LeBron James.

Il est surtout devenu à sens unique, puisque le Thunder va gagner les sept minutes et 40 secondes suivantes avec un écart de 17 points. D’un combat de poids lourds équilibré, on est passé à une raclée. Dommage pour le spectacle, qui fut très bon pendant 40 minutes…

« C’était un match de playoffs, l’atmosphère était dingue, tout le monde était au niveau… », liste Austin Reaves. « C’est malheureux que la rencontre ait pu tourner ainsi. »

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 ☆ DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 ☆ DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 ☆ DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 ☆ DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 ☆ DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 * All Teams 48 35 44.2 35.7 79.3 0.8 7.4 8.2 7.7 2.5 1.8 3.6 0.4 27.6 2024-25 * LAL 26 35 42.2 36.0 81.0 0.9 7.2 8.1 7.6 2.4 1.5 3.7 0.5 27.1 2024-25 * DAL 22 36 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.