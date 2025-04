Tout semble possible pour Steph Curry, Jimmy Butler et les Warriors…

À entendre le Chase Center frémir de joie pendant que les Warriors contrôlaient les trois derniers quart-temps contre les Nuggets, on peut dire que quelque chose est en train de se passer à Golden State. Le temps des matchs lâchés à domicile sans la moindre intensité semble tellement loin, presque d’une autre saison. C’est un euphémisme de dire que l’arrivée de Jimmy Butler a changé la trajectoire de la saison des Warriors.

En fait, tout a changé le 7 février dernier. L’ancienne star du Heat a non seulement insufflé de la confiance à tous ces nouveaux coéquipiers mais il a également permis aux « role players » comme Brandin Podziemski, Moses Moody, Gary Payton II et compagnie de trouver leur rôle sans en faire trop.

Que ce soit Steve Kerr ou Draymond Green, ils avaient un message simple à partager après la victoire contre Denver : Jimmy Butler a tout changé.

Depuis des années, les minutes avec Stephen Curry sur le banc étaient compliquées pour Golden State. Depuis l’arrivée de Jimmy Butler, les débuts du deuxième et quatrième quart-temps sont devenus des temps-forts de l’équipe. Cette nuit, c’est là qu’ils sont revenus dans le match, puis qu’ils ont augmenté leur écart.

« Nous avons une autre première option sur le terrain avec nous. Nous n’avions pas ça avant et nous avions du mal à trouver le bon équilibre. Maintenant, nous avons Jimmy, » expliquait Draymond Green. « On joue également un style différent de notre cinq de départ, et quand vous devez vous préparer à défendre Steph (Curry), c’est dur de devoir vous adapter à un autre style. Jimmy est dans notre deuxième groupe. Il met beaucoup de pression sur la défense et sur l’attaque adverse. et ça change tout. »

Une identité retrouvée

Les Warriors ont ainsi retrouvé leur identité. Ils ont retrouvé la joie, l’activité et l’énergie qui ont caractérisé leur style depuis l’arrivée de Stephen Curry. Comme sa marque « Big Face », Jimmy Butler a le sourire depuis son arrivée et ça a relancé la machine. En 22 matches avec le duo Butler-Curry sur le terrain, les Warriors affichent un exceptionnel bilan de 20 succès pour 2 défaites, soit 91% de victoires !

De manière plus générale, cette équipe prend du plaisir sur le terrain et elle a retrouvé sa défense. Cette nuit, après un premier quart-temps où ils avaient encaissé 44 points, ils ont limité Denver à 60 points lors des trois dernier quart-temps et ont forcé 26 ballons perdus, la plus haute marque pour les Nuggets cette saison.

« Énergie et activité, » résumait Steve Kerr. « Les gars étaient partout. On a haussé notre dimension physique après le premier quart-temps et notre énergie a provoqué beaucoup de leurs pertes de balle. »

Cette frénésie et cette intensité défensive étaient des piliers des années phares de Golden State. Tout ça est de retour. On l’a vu contre Memphis. On l’a vu contre les Lakers. Et on l’a vu cette nuit contre Denver.

Un cinq de départ invaincu !

Steve Kerr partageait volontiers que ses joueurs surfent sur le momentum qu’ils ont su créer depuis l’arrivée de Jimmy Butler il y a deux mois. Pour preuve, le cinq de départ Curry – Podziemski – Moody – Butler – Green est invaincu en 14 matchs ! Et après une première partie de saison difficile, tout semble de nouveau possible…

Ce sentiment se ressent aussi dans les allées du Chase Center. La salle des Warriors avait pris des allures de théâtre en début de saison, déprimée par la production de leur équipe. Ce n’est plus le cas

« Nos fans étaient supers ce soir, » confirmait Steve Kerr. « Ils nous ont donné de l’énergie en début de deuxième quart-temps et ont continué pendant toute le reste du match. On avait besoin d’eux, et ils ont répondu présent. »

Et même si Draymond Green a annoncé un nouveau titre, personne ne sait comment cette saison va se terminer. Cela dit, la dernière fois que le Chase Center a frémi de joie de la sorte, c’était en 2022…

Propos recueillis à San Francisco.