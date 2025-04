Les Celtics encore plus proches du record absolu à l’extérieur

« Joe, pourquoi êtes-vous si bons à l’extérieur ? » Lorsque le journaliste lui pose la question, Joe Mazzulla commence par pointer une évidence : « Je dirais que nos gars sont bons partout. » Cette nuit, en l’emportant à Memphis, ses Celtics ont bouclé un « road trip » parfait avec six matchs gagnés.

Ce qui permet à sa formation de se rapprocher du record absolu en matière de bilan à l’extérieur, détenu par les Warriors de 2015/16, avec 34 victoires et 7 défaites. Les hommes du Massachusetts en sont désormais à 32 victoires – dont 8 succès de suite – et 7 défaites.

« C’est surtout une question de jouer un basket cohérent. Mais je pense qu’à chaque saison, on développe des forces différentes, surtout avec la même équipe. Et cette année, cela s’est traduit par une sorte d’attitude de combat à l’extérieur », finit par développer le coach, dont l’équipe a gagné 23 matchs à l’extérieur avec 10 points d’avance ou plus, à une victoire du record des Lakers de 1972 dans ce contexte.

Record de franchise égalé

Avec leur « back-to-back » du 8 et 9 avril, sur les parquets des Knicks, puis du Magic, les Verts auront donc l’occasion d’égaler le record des Warriors. On rappelle que le Thunder, à qui il reste quatre matchs loin d’OKC (Rockets, Suns, Jazz et Pelicans), a également l’opportunité de finir avec le plus petit nombre de défaites à l’extérieur (7).

La troupe menée par Shai Gilgeous-Alexander pourrait au mieux finir avec un bilan de 33v-7d, parce que le Thunder a joué sa demi-finale de NBA Cup contre les Rockets à Las Vegas, sur terrain neutre donc.

Ce match, contrairement à la finale contre les Bucks, comptait dans le bilan de la saison régulière mais OKC ne disputera que 40 matches à l’extérieur, et non 41.

« On est très concentrés et je pense que même l’année dernière, on était bons, mais surtout en playoffs, j’ai eu l’impression qu’on a vraiment bien contrôlé le tempo à l’extérieur et qu’on a réussi à jouer d’une certaine manière. C’est assez spécial, la façon dont on joue et certaines des choses qu’on réalise ici », se félicite Al Horford.

La 32e victoire à l’extérieur cette saison pour les champions en titre est également synonyme de record de franchise égalé (réalisé en 1972-1973 et 1974-1975).

Les meilleures saisons à l’extérieur de l’histoire

Warriors en 2015-16 : 34-7 (82.9%)

Celtics en 2024-25 : 32-7 (82.1%)

Lakers en 1971-72 : 31-7 (81.6%)

Thunder en 2024-25 : 29-7 (80.6%)

Bulls en 1995-96 : 33-8 (80.5%)

Celtics en 1972-73 : 32-8 (80%)