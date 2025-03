Les Mavericks lancent leur plan Marshall

Face à l’avalanche de blessures, les Mavericks ont tenté de trouver des solutions partout où ils le pouvaient. C’est pourquoi, depuis quelques semaines, par défaut, c’est Naji Marshall qui assure les points.

Sur les dix derniers matches, il en profite parfaitement en tournant ainsi à 22.6 points (plus 8.2 rebonds et 3.9 passes) de moyenne à 52% de réussite au shoot.

L’ancien joueur des Pelicans avait réussi à établir son record en carrière le 9 mars contre les Suns, avec 34 points. De passage à New York et alors qu’Anthony Davis et PJ Washington étaient absents, il a fait encore mieux avec 38 points à 17/25 au shoot, sans empêcher la défaite de Dallas.

L’arme du floater

« J’ai essayé d’être agressif et de prendre ce que la défense m’a donné », a-t-il commenté pour parler de son nouveau record personnel, dans une formule classique en NBA. « Il a été excellent », ajoute Jason Kidd. « Il nous a gardés dans le match en première période, en jouant à un niveau élevé. »

Avec 28 points avant la pause, Naji Marshall a effectivement été très bon, en multipliant les shoots à une main dans la raquette. C’est encore avec ce geste qu’il marquera au buzzer du troisième quart-temps.

« Son floater est monstrueux. Il peut aller vers le cercle et prendre son floater contre n’importe qui », résume Spencer Dinwiddie. « C’est génial de le voir progresser et je vois qu’il est heureux ici. »

Naji Marshall Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 NOP 32 22 39.2 34.9 70.7 0.5 4.2 4.6 2.8 1.8 0.8 1.2 0.3 7.7 2021-22 NOP 55 13 40.5 20.0 79.6 0.7 1.9 2.6 1.1 1.3 0.6 0.8 0.1 5.7 2022-23 NOP 77 23 43.3 30.3 78.9 0.6 3.0 3.6 2.5 1.5 0.7 1.3 0.2 9.1 2023-24 NOP 66 19 46.3 38.7 79.1 0.8 2.8 3.6 1.9 1.4 0.7 1.0 0.2 7.1 2024-25 DAL 58 27 49.9 27.7 82.0 1.2 3.7 4.8 2.9 1.5 1.1 1.6 0.2 12.9 Total 288 21 45.0 30.4 78.6 0.8 3.0 3.8 2.2 1.5 0.8 1.2 0.2 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.