Naji Marshall promu première option par défaut des Mavs

Ces huit dernières années, seulement trois joueurs des Mavs ont terminé une rencontre avec au moins 30 points et 10 passes. Luka Doncic évidemment, Kyrie Irving aussi, et depuis la nuit passée… Naji Marshall.

Face aux Suns, l’ailier des Mavs a signé son meilleur match en carrière : 34 points (13/22 aux tirs dont 3/7 de loin, son record), 10 passes et 9 rebonds. Pour un rebond, il a manqué son premier triple-double en carrière. Mais son explosion de la soirée n’est pas vraiment soudaine.

Face aux Kings, il avait signé 18 points il y a une semaine, puis 22 à Milwaukee et enfin 29 unités, avec 17 rebonds, face aux Grizzlies. En somme, depuis quatre matchs, il tourne à 26 points (52% aux tirs), 10.5 rebonds et 5 passes de moyenne ! Naji Marshall, la nouvelle « superstar » de Dallas ?

« Les choses se passent bien pour moi en ce moment. Parfois, vous rentrez des tirs à 3-points, parfois non. Parfois vous êtes efficace, parfois non », résume Naji Marshall après le match d’hier. Sa production actuelle est beaucoup liée à l’avalanche de blessures à laquelle Jason Kidd et son staff font face. Avec Kyrie Irving, Anthony Davis et les autres à l’infirmerie, il récupère quantité de tickets shoots.

Sa meilleure saison en carrière

« On apprécie ses efforts », note le coach texan en espérant que la série de son joueur va se poursuivre. « On a besoin de ça, on a besoin qu’il convertisse des tirs à 3-points et qu’il défende sur les grands. On lui demande donc beaucoup de choses. Sa capacité à marquer en sortie de dribble est importante pour nous », note le coach.

Le joueur de 27 ans, arrivé dans la Grande Ligue en 2020 sans être drafté, n’avait jamais eu autant de responsabilités offensives. Au-delà de cette séquence actuelle, il signe sa meilleure saison en carrière avec plus de 12 points de moyenne (50% aux tirs).

« J’essaie juste de garder un rythme élevé, de pousser le tempo. Prendre le rebond et pousser. Faire des stops, prendre le rebond et pousser », formule celui qui est principalement soutenu par Klay Thompson au « scoring » en ce moment. Même si, collectivement, ses efforts ne paient pas. Les Mavs sont sur une série de cinq revers de suite.

« J’ai le sentiment que lors des deux derniers matches, on s’est battus et on a joué dur. Je suis impatient d’être du côté des vainqueurs. C’était un bon match (face aux Suns) de notre part à tous, mais il faut passer au prochain », affiche-t-il. Interrogé sur le potentiel de cette équipe au complet, Naji Marshall s’interroge : « Cela n’est pas arrivé, donc je ne sais pas. Mais j’espère que lorsqu’on sera en bonne santé, on pourra être une équipe qui vise le titre. »

Naji Marshall Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 NOP 32 22 39.2 34.9 70.7 0.5 4.2 4.6 2.8 1.8 0.8 1.2 0.3 7.7 2021-22 NOP 55 13 40.5 20.0 79.6 0.7 1.9 2.6 1.1 1.3 0.6 0.8 0.1 5.7 2022-23 NOP 77 23 43.3 30.3 78.9 0.6 3.0 3.6 2.5 1.5 0.7 1.3 0.2 9.1 2023-24 NOP 66 19 46.3 38.7 79.1 0.8 2.8 3.6 1.9 1.4 0.7 1.0 0.2 7.1 2024-25 DAL 52 26 49.8 28.6 84.8 1.1 3.5 4.6 2.8 1.5 1.1 1.5 0.1 12.1 Total 282 21 44.7 30.7 79.0 0.7 3.0 3.7 2.2 1.5 0.8 1.1 0.2 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.