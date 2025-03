Sans briller, les Suns se rapprochent des Mavericks

Ce n’est toujours pas du très grand basket, mais Phoenix se rapproche lentement de la dixième place et du play-in. Les Suns n’ont pas manqué l’occasion de profiter de la cascade de blessures des Mavericks pour s’imposer dans le Texas (116-125) dimanche. Ils ne comptent plus que deux victoires de retard sur leur victime du soir, actuel dernier qualifié provisoire à l’Ouest.

Avec seulement neuf joueurs disponibles, dont trois en restriction de minutes, les Mavericks ne se laissent pourtant pas démonter en début de match. Les ballons perdus par les Suns permettent à Dallas de se mettre dans le rythme, Brandon Williams en tête. Les initiatives individuelles de Bradley Beal et de Devin Booker lancent Phoenix, qui bénéficie en plus d’un coup de pouce. La défense de zone des locaux ne prend pas du tout, offrant davantage d’options de passe aux Suns pour plus de rythme et de paniers faciles convertis par Mason Plumlee.

La maladresse de Klay Thompson (2/10 à la pause) complique un peu plus la tâche des hommes de Jason Kidd, repoussés à 13 points en début de deuxième quart-temps après une série de 24-5.

L’écart grimpe à 15 longueurs mais au lieu de maintenir la pression, les Suns retombent dans leurs travers entre attaques sans liant et incompréhensions en défense. Les joueurs de l’Arizona ont l’avantage de la taille et de la fraîcheur, pas celui de l’envie. Celle-ci est bien là dans les rangs des Mavs décimés mais déterminés, à l’image d’un Naji Marshall au four et au moulin et auteur à lui seul d’un 7-0 pour recoller en fin de deuxième quart. Il n’y a plus que six points d’écart à la mi-temps (54-60).

Devin Booker décisif

Le début de deuxième période est tout aussi symbolique des Suns impeccables pendant deux minutes jusqu’à se redonner 14 points d’avance, avant de desserrer l’étau immédiatement après avec 12 points encaissés en 90 secondes, la faute au réveil de Klay Thompson. Phoenix peut au moins compter sur le talent de son « Big Three » Durant – Booker – Beal pour repousser les assauts de Marshall, promu leader offensif de Dallas (record en carrière avec 34 points, 10 passes, 9 rebonds). Les malheurs des Mavericks ne s’arrêtent jamais : déjà décimés, ils perdent Kessler Edwards et Dwight Powell pour une collision tête contre tête sur un rebond complètement anodin…

Sans intérieur disponible, les locaux misent tout sur leur tir extérieur pour rester dans le match. Mais Dallas manque plusieurs occasions de revenir à cinq ou six points dans le quatrième quart-temps et se fait punir par un Devin Booker chirurgical (18 points en deuxième période). Les Mavericks ne déméritent pas et s’accrochent jusqu’au bout, pour l’honneur. Mais pas pour la victoire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Suns par à-coups. 58.3 % au tir, un différentiel de +14 au rebond et six joueurs au-dessus des 13 points : Phoenix a globalement dominé la rencontre. Mais les joueurs de Mike Budenholzer se sont rendus la tâche plus compliquée que nécessaire par leur inconstance habituelle, et leur manque de dureté. Autre chiffre tout aussi éloquent, les Suns terminent avec seulement 10 fautes.

– L’infirmerie des Mavericks se remplit encore. Kyrie Irving, Anthony Davis, Daniel Gafford, Kai Jones, Dereck Lively II, P.J. Washington, Olivier-Maxence Prosper et Jalen Hardy étaient déjà en civil avant même d’affronter les Suns. A cette hécatombe se sont ajoutés Dwight Powell, touché à la tête et sorti sur un saignement, et Brandon Williams, blessé à l’ischio-jambier en deuxième période. Avant de jouer les Spurs dès lundi soir en back-to-back, Dallas pourrait n’avoir que sept joueurs disponibles…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.