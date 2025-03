Face à l’avalanche de blessures à Dallas, Jason Kidd préfère en rire

Les Mavericks ont débuté la rencontre face aux Suns avec neuf joueurs aptes… mais plusieurs se sont blessés en cours de partie. Dwight Powell a ainsi dû recevoir sept points de suture sur le front après un choc tête contre tête avec son coéquipier Kessler Edwards en cherchant à récupérer un rebond, quand Brandon Williams a de son côté rejoint les vestiaires à la fin du troisième quart-temps suite à un problème aux ischio-jambiers !

Et comme Dante Exum et Caleb Martin doivent faire avec un temps de jeu limité, Jason Kidd n’avait plus personne de disponible sur son banc…

« Je n’ai jamais vu ça » confirme le coach. « Je n’ai jamais vu un match où il était impossible de reposer un joueur parce qu’il n’y avait simplement personne de disponible. Au bout du banc, il y a généralement toujours quelqu’un. Mais là, soit ils sont en civil, soit ils ont des points de suture, soit ils ne peuvent pas bouger ou marcher. C’est dur. C’est comme ça, mais c’est dur. Mais bon, il faut continuer à aller de l’avant. »

Impossible de recruter des jokers

Mais comment, alors que la saison de Kyrie Irving et Olivier-Maxence Prosper est terminée, et qu’Anthony Davis, Daniel Gafford, Jaden Hardy, Dereck Lively II et P.J. Washington sont tous bloqués à l’infirmerie ? Même Kai Jones, signé en « two-way contract » pour compenser les problèmes du secteur intérieur du 10e de l’Ouest, est actuellement sur la touche.

D’autant que le nouvel accord collectif bloque les possibilités de recrutement de l’équipe. Les Mavericks ont pourtant une place disponible dans leur effectif, et ils pourraient demander une enveloppe de recrutement pour compenser les forfaits de Kyrie Irving et Olivier-Maxence Prosper… sauf qu’ils ne sont que 51 000 dollars sous le « first apron », et qu’ils ne peuvent même pas signer un joueur pour 10 jours, car ça coûte 119 972 dollars.

Voilà pourquoi l’équipe n’a pas pu garder Moses Brown, pourtant intéressant, après son premier contrat de 10 jours.

« Nous ne pouvons signer personne, parce que moi et Duds (Jared Dudley, son assistant) coûtons trop cher » tente d’ironiser Jason Kidd pour terminer. « Il vaut mieux en rire, sinon ça peut vous rendre fou. »

Malgré ses points de suture, Dwight Powell a tout de même expliqué qu’il tiendrait sa place la nuit prochaine, pour le back-to-back face à San Antonio. De quoi présenter le minimum de huit joueurs en tenue…