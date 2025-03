Jimmy Butler apprécie la liberté accordée par les Warriors

Récemment, Pat Riley expliquait devoir s’adapter à la nouvelle génération de joueurs, beaucoup plus « libre » que les précédentes. Le fameux « empowerment » porté par LeBron James a ainsi fait des superstars de la NBA des partenaires, pour les propriétaires et dirigeants des franchises, plutôt que de simples employés.

Peu habitué aux concessions dans sa carrière, « Mister Gomina » en a pourtant fait plus que pour n’importe quel joueur avec Jimmy Butler. Dwyane Wade et les glorieux anciens de la franchise ont même été surpris qu’il cède sur autant de choses, notamment les vols privés et les séjours de son ailier star loin du reste du groupe.

« On ne peut pas contrôler des adultes dans ce métier »

Mais pour le nouveau joueur des Warriors, qui retrouvera Miami demain, ça ne peut plus fonctionner ainsi.

« C’est trop compliqué à faire » explique-t-il à The Athletic sur cette gestion totalement verticale. « On ne peut pas contrôler des adultes dans ce métier. Vous pouvez essayer, mais je vais finir par faire ce que je veux faire. Je vais jouer. Je vais me battre et je vais nous aider à gagner. »

Bien sûr, ce n’est encore que la lune de miel, mais Jimmy Butler apprécie l’approche plus « cool » de Golden State, par rapport au micromanagement parfois agaçant de Pat Riley.

« C’est un détail mais si je dis que je joue mal avec un bandeau rouge, les Warriors vont me dire de ne pas porter un bandeau rouge. D’en mettre un noir ou blanc, ou un violet. Qu’ils s’en fichent. Il faut simplement que je leur permette de gagner la rencontre. C’est comme ça qu’ils fonctionnent. »

Une approche managériale plus « moderne » qui n’a pas empêché les problèmes internes au fil des années, mais qui colle en tout cas à ce que souhaite l’ailier à ce stade de sa carrière.

« Je pense qu’on en fait trop sur la ‘Heat Culture' »

« Nous acceptons l’excentricité et l’individualisme, et je pense que les joueurs ressentent toujours un sentiment de liberté ici », abonde Steve Kerr, qui a par exemple autorisé Jimmy Butler à voyager de son côté pour le match à Miami, afin de voir ses enfants. « C’est ce que j’ai dit à Jimmy dès le premier jour. ‘Sois toi-même’. »

À Miami, le credo est plutôt ‘Intègre toi dans la culture locale’ et ça semblait pourtant parfaitement correspondre à Jimmy Butler pendant longtemps. Sauf qu’il y a également des limites…

« Il y avait une certaine base, au niveau du travail et de toutes ces choses, ce qui est très bien. Je ne veux pas critiquer, mais je pense qu’on en fait trop sur la ‘Heat Culture’. C’est une organisation formidable. Mais une grande partie de cette culture réside dans le fait d’avoir des gars qui adhèrent à un état d’esprit tourné vers la victoire. Si vous avez des gars qui y adhèrent, si vous avez de très bons joueurs, vous avez l’occasion de parler un peu plus de la ‘Heat Culture’. Je ne dis pas ça pour dénigrer ou quoi que ce soit, mais je pense que lorsque vous avez de très bons joueurs, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez » résume ainsi Jimmy Butler.

Qui est le plus important ? La franchise et son cadre qui permettent aux stars de briller, ou les stars qui permettent aux franchises de remporter les titres ? Vaste débat. L’avantage, c’est qu’à Golden State, la culture est liée à Stephen Curry, et que tant que le « Splash Brother » est performant, la ligne de conduite est claire.

« Je ne peux parler que de cet environnement parce que je le connais et que j’ai contribué à le créer », explique ce dernier, d’abord réticent à l’idée d’intégrer Jimmy Butler. « Si les habitudes bizarres vous dérangent, si c’est quelque chose qui vous distrait, alors vous ne vous inquiétez pas de la bonne chose. Les professionnels viennent sur le terrain et jouent. Et c’est tout ce que nous demandons à tous ceux qui sont ici. Nous avons connu des difficultés au fil des ans. Nous avons connu certains incidents. Mais si vous venez jouer, le reste m’importe peu ».

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.2 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.5 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 * All Teams 26 31 54.2 35.1 80.5 2.2 3.0 5.1 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.3 2024-25 * MIA 25 31 54.0 36.1 80.1 2.2 3.0 5.2 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.0 2024-25 * GOS 1 29 58.3 0.0 84.6 1.0 1.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 25.0 Total 840 33 47.2 33.0 84.2 1.6 3.7 5.3 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.